Anne Hathaway detalha testes de química “nojentos” que fez nos anos 2000

Anne Hathaway relembrou de sua carreira e contou um episódio no qual precisou beijar 10 atores para saber com quem teria mais química

Em uma entrevista recente para a V Magazine, Anne Hathaway compartilhou uma história curiosa sobre os testes de química em Hollywood, destacando uma prática do passado que agora parece quase medieval. Segundo ela, nos anos 2000, era comum os produtores pedirem aos atores para "testar a química" com diversos colegas de cena, o que, na opinião dela, era uma abordagem bastante desagradável.

A atriz que ficou famosa por seus papeis em "O Diário da Princesa", Os Miseráveis", e "O Diabo Veste Prada relembrou: "Naquela época, era como se fosse uma feira de beijos. 'Temos uma 10 pretendente para você, Anne!', me disseram uma vez. E eu pensava: 'O que está acontecendo aqui?'", revelou Anne Hathaway.

"Me disseram que eu teria o papel no filme e que hoje viriam dez caras". Se a ideia de beijar dez colegas para escolher um para um papel já é estranha o suficiente, os agentes de elenco também esperavam que Hathaway demonstrasse um mínimo de entusiasmo. Ela lembra que perguntaram: "Você não está animada para beijar todo mundo?" Ao mesmo tempo, ela achou isso duvidoso até repugnante e relatou à V Magazine que se perguntou se havia algo de errado com ela, porque achava essa ideia não excitante, mas sim repugnante.

"Eu era tão jovem e estava com tanto medo de ser rotulada como 'difícil'. Então, fingi que tudo estava ótimo e participei", descreveu ela essa audição. Ela também esclarece: "Ninguém aqui queria ser particularmente desagradável comigo, não havia uma diferença de poder. Era apenas uma época diferente, e felizmente podemos fazer melhor hoje".

Anne Hathaway também falou na entrevista sobre os testes de tela que fez para a comédia romântica "Uma Ideia de Você", na qual também é produtora. "Pedimos aos atores que viessem para o estúdio com uma música que achassem que o personagem deles gostaria. Então, houve uma breve cena improvisada com a música, e então vimos se a química entre os atores estava certa", finalizou.