Atriz de Paraíso Tropical, Patrícia Werneck é flagrada durante trabalho no RJ

Longe da TV há muitos anos, Patrícia Werneck, que fez a Camila em Paraíso Tropical, é flagrada pelos paparazzi em um quiosque no Rio de Janeiro

A atriz Patrícia Werneck mostrou que agora é empreendedora. Ela foi fotografada pelos paparazzi de plantão em um shopping no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 3. A estrela apareceu trabalhando como administradora em um quiosque de sorvetes e bebidas no local. Logo depois, ela ainda apareceu circulando pelos corredores do shopping.

Vale lembrar que Patrícia Werneck interpretou a personagem Camila na novela Paraíso Tropical, que foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Porém, a artista abandonou a TV há alguns anos.

Durante sua carreira na TV, Werneck atuou em vários projetos, como Malhação, de 2003, a série JK, de 2006, Mutantes, de 2009, Cordel Encantado, de 2011, e Gabriela, de 2012. Depois disso, ela se afastou da atuação.

A artista também formou sua família com o diretor André Barros, com quem teve um filho.

Por onde anda Liliana de Castro?

A atriz Liliana de Castro se destacou ao interpretar a personagem Luna na novela Alma Gêmea, de 2005, da Globo. A trama acaba de voltar ao ar no Vale a Pena Ver de Novo. Que tal saber por onde ela anda?

Liliana está longe das novelas desde 2010. Além de Alma Gêmea, ela também atuou em outras novelas, como Força de um Desejo, Sabor da Paixão, Da Cor do Pecado, Caminhos do Coração, Os Mutantes e Ribeirão do Tempo. Depois disso, ela ainda atuou na série Psi, da HBO, entre 2014 e 2019.

Então, ela se mudou para o exterior. Ela foi morar em Los Angeles, nos Estados Unidos, e criou o projeto de um canal de educação no YouTube e também dá aulas de atuação.

