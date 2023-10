Rodrigo Bocardi surge em clique raro com os filhos durante viagem

O jornalista Rodrigo Bocardi surgiu sorridente ao lado dos filhos, Gabriel e Gustavo, durante um passeio em Nova York

O apresentador Rodrigo Bocardi, que comanda o telejornal Bom Dia SP, da TV Globo, encantou os seguidores das redes sociais ao postar um clique raro ao lado de seus dois filhos, Gabriel, de 13 anos, e Gustavo, de 10.

Aproveitando os dias de folga em Nova York, nos Estados Unidos, o jornalista compartilhou no feed do Instagram uma foto em que aparece ao lado dos meninos, fruto de seu casamento com Claudia Bocardi, enquanto eles passeavam juntos. Os três, aliás, estavam usando uma blusa de frio com o capuz na cabeça.

Ao dividir o momento em família, Bocardi falou sobre os herdeiros terem nascido na cidade. "Com os meus New Yorkers! Há 13 anos e 2 meses Gabriel Bocardi nascia aqui! Há 10 anos e 4 meses Guga Bocardi também nascia aqui! História!!", escreveu ele na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram o clique. "Que lindo seus filhos", disse uma seguidora. "Que família linda", comentou outra. "Lindos como o pai", afirmou uma fã. "Dois mini Bocardi", escreveu mais uma, se referindo a semelhança entre eles.

Além de Gabriel e Gustavo, Rodrigo também é pai de Anne. Recentemente, o papai coruja postou uma foto com a menina durante um passeio especial. Na imagem, os dois apareceram juntinhos e sorridentes. "Ela e eu!", disse o jornalista na legenda

Bocardi é zoado por repórteres ao vivo

O jornalista Rodrigo Bocardi passou por uma situação inusitada durante o Bom Dia SP. É que o apresentador acabou virando alvo de algumas piadas das repórteres Ananda Apple e Sabina Simonato durante uma homenagem bizarra que aconteceu ao vivo no telejornal matinal da Globo.

Tudo começou enquanto o programa exibia imagens de uma matéria sobre uma ONG que acompanha as capivaras que vivem nas margens do Rio Pinheiros, em São Paulo. Foi então que a zoação começou, já que elas quiseram escolher uma capivara com características semelhantes ao colega para homenageá-lo. "A [capivara] mais cabeçuda, você escolhe que é o Bocardi", brincou Sabina.