Oi? Rodrigo Bocardi é zoado por repórteres ao vivo: “Cabeçudo”

Apresentador do 'Bom Dia SP', Rodrigo Bocardi vira alvo de piada e ganha apelidos inusitados durante 'homenagem'

O jornalista Rodrigo Bocardi passou por uma situação inusitada na manhã desta quinta-feira, 03. É que o apresentador acabou virando alvo de algumas piadas das repórteres Ananda Apple e Sabina Simonato durante uma homenagem bizarra que aconteceu ao vivo no programa matinal da Globo, o ‘Bom Dia São Paulo’.

Tudo começou enquanto o programa exibia imagens de uma matéria sobre uma ONG que acompanha as capivaras que vivem nas margens do Rio Pinheiros, em São Paulo. Foi então que a zoação começou! Ananda se empolgou com os bichinhos e começou a avaliar algumas características para nomear os animais.

"A Sabina lá no estúdio adorou esses nomes. Ela quer que uma capivara se chame Sabina ou Sabinoca. Pode? Eu sugiro uma bem peludinha, mais magrinha, esbelta, alta e muito bem-humorada", ela brincou. Uma ativista da ONG curtiu a ideia: "A gente vai escolher três nomes hoje. Sendo assim, uma vai chamar Sabina, a segunda Ananda e a outra Rodrigo", declarou.

Ananda se animou e disparou: "Ananda é a mais gordinha, mais escurinha. O Rodrigo é bonitão, ele é ‘metidão’ também, mas a gente não pode facilitar pra ele", ela disse. Direto do estúdio, o jornalista se surpreendeu com as piadinhas: “Que isso!", ele exclamou em tom de brincadeira.

Sabina também começou a zoar o colega de trabalho: "E um cabeção. A [capivara] mais cabeçuda, você escolhe que é o Bocardi", ela destacou. Os três jornalistas caíram na risada e se divertiram durante o momento de descontração.

Telespectador xinga TV Globo ao vivo e Rodrigo Bocardi responde:

Eita! Esse não foi o único momento inusitado que Rodrigo Bocardi protagonizou ao comandar o ‘Bom Dia São Paulo'. Na semana passada, o jornalista acompanhava uma confusão no metrô de São Paulo durante o jornal 'Bom dia SP', quando foi xingado por um passageiro da linha Lilás do metrô e respondeu a ofensa de uma maneira inesperada. Veja o vídeo!