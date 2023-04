Telespectador xinga TV Globo ao vivo e Rodrigo Bocardi responde: "Vai você"

TV Globo mostrava tumulto em linha de metrô quando passageiro xingou a emissora e Rodrigo Bocardi se revoltou

O ao vivo tem dessas! O apresentador Rodrigo Bocardi acompanhava uma confusão no metrô de São Paulo durante o jornal 'Bom dia SP', quando foi xingado por um passageiro da linha Lilás do metrô e correspondeu à ofensa.

Tudo começou com um tumulto no metrô envolvendo passageiros e funcionários e o apresentador pediu para subir o som, para acompanhar o que estava acontecendo."Sobe o som que eu quero ouvir, quero ouvir essa história aí, vai", disse.

Assim que o áudio da confusão sobe, um homem aponta o dedo do meio para a câmera e xinga a emissora: "E aqui, Globo do c*ralho, vai tomar no c*!".

Bocardi não deixa barato e responde: "Ah, vai você também! A gente não tem nada a ver com isso! A gente tá mostrando o problema". A imagem ao vivo é cortada e a tela volta ao estúdio. "Deixa lá, na cobertura. "O cara está com raiva e vem descontar na gente. A gente está mostrando o problema para todo mundo", desabafa o jornalista bravo.

Veja o vídeo: