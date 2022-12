Rodrigo Bocardi deixa objeto inusitado cair durante programa ao vivo: "Nossa!"

O âncora Rodrigo Bocardi ficou constrangido ao derrubar no chão sua latinha de energético

No início da tarde desta quarta-feira, 07, durante o programa Bom Dia São Paulo, da TV Globo, o jornalista Rodrigo Bocardi (46) acabou cometendo um fato inusitado.

Enquanto conversava sobre a Copa do Mundo com o repórter Alessandro Jodar, o âncora do jornal se descuidou e derrubou no chão sua latinha de energético que guardava atrás da bancada.

Constrangido com a situação, imediatamente, ele se abaixou e pegou o objeto e explicou para os telespectadores. "Nossa, meu energético caiu aqui da coisa. E não foi a cerveja do Bonner", brincou ele, mencionando um fato similar que ocorreu com William Bonner (59).

Durante a cobertura das apurações da eleição deste ano, o âncora do Jornal Nacional saiu da frente das câmeras para beber água. Porém, os telespectadores ouviram um barulho suspeito de latinha abrindo.

E,é claro que rapidamente os internautas não perdoaram e começaram a se questionar se Bonner realmente estava bebendo água. Logo após o ocorrido, ele reapareceu e explicou que estava bebendo água.

“Teve uma hora que eu pedi para beber uma água e as pessoas ouviram um barulho de latinha... Gente, a água é latinha aqui para mim. Vocês acham mesmo que eu não ia beber água? Eu ia beber outra coisa em uma apuração? Pelo amor de Deus!”, disse ele.