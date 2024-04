Cuidados com o cabelo: 11 produtos indispensáveis para adicionar na rotina

Confira dicas de produtos incríveis para cuidar das madeixas

Nada melhor do que manter as madeixas sempre lindas e saudáveis, não é mesmo? Para isso, investir em produtos de qualidade na sua rotina é fundamental. Preparamos uma lista com 11 itens indispensáveis para o dia a dia e que prometem revolucionar a saúde dos seus fios. Tem de tudo: shampoo, máscara, creme de pentear e muito mais!

Confira itens para cuidados com o cabelo e escolha seus favoritos:

1. Shampoo purificante Oil Correction, Dercos, Vichy: https://mercadolivre.com/sec/1PBNqwr

Esse shampoo purificante serve para limpar profundamente e eliminar resíduos e demais impurezas. Também ajuda a controlar a oleosidade e a encontrar o equilíbrio perfeito entre os fios restaurados e o couro cabeludo limpo.

Reprodução/Amazon

2. Máscara Dream Cream, Lola Cosmetics: https://mercadolivre.com/sec/2TXdcL9

Indicada para cabelos secos e rebeldes, essa máscara proporciona total aderência aos fios. Possui óleo de argan rico em vitaminas A, D e E, com efeito antioxidante e regenerativo; e manteiga de abacate, que garante maciez, hidratação, brilho e combate à queda.

3. Creme de pentear Match, Esquadrão do Brilho, O Boticário: https://mercadolivre.com/sec/1oERJtn

Com quartzo rosa e óleo de avocado em sua fórmula, esse creme não necessita de enxágue, nutre sem pesar nos fios, garante brilho, diminui o frizz e é um aliado na proteção contra fatores externos (como secador e chapinha).

4. Combo Hidratação Micelar, Siàge, Eudora: https://mercadolivre.com/sec/2ud14Xm

Perfeito para uma rotina completa, este combo conta com um shampoo (que promove maciez três vezes maior), um condicionador (que desembaraça os fios), uma máscara (que hidrata profundamente por até 48 horas) e um leave-in (que age como protetor térmico até 230°C).

5. Máscara Banho de Verniz, Forever Liss: https://mercadolivre.com/sec/1xBue1N

Com princípios ativos que reparam os fios, hidratam e selam as cutículas, essa máscara garante maciez, leveza, alinhamento dos fios, redução do frizz e um brilho incrível. Além disso, realça a cor e fortalece os fios, evitando que fiquem quebradiços.

6. Argan Oil, Lola Cosmetics: https://mercadolivre.com/sec/1UVLqV2

Elaborado para proteger os fios contra o frizz e fatores solares, esse óleo possui fórmula levíssima e toque seco, auxilia na diminuição da eletricidade estática, proporciona brilho intenso às madeixas e repara as pontas.

7. Kit Ultra Hydration Plus + Uso Obrigatório, Truss: https://mercadolivre.com/sec/1vKqqS2

Este kit conta com três itens: um shampoo e um condicionador para cabelos danificados (com tecnologia de Truss Ultra Hydration, que penetram os fios, hidrata, aumentam a resistência, brilho e maciez) e um reconstrutor capilar, que recupera o aspecto saudável do cabelo danificado e quimicamente tratado, disciplinando os fios, protegendo do calor e evitando a formação de pontas duplas.

8. Shampoo antiqueda Pielus, Mantecorp Skincare: https://mercadolivre.com/sec/17sSER7

Este shampoo age na redução da queda capilar, restaurando a força, resistência e densidade das madeixas, minimizando a quebra dos fios. Seu complexo de ativos estimula o crescimento de novos fios, previne o envelhecimento do folículo capilar e possui ação antioxidante.

9. Kit Plástica dos Fios, Cadiveu: https://mercadolivre.com/sec/2eBBNz1

Indicado para cabelos rebeldes e volumosos, este kit é um tratamento intensivo que reduz o volume, elimina o frizz, nutre, fortalece a estrutura, evita a quebra e proporciona fios lisos e controlados por até 3 meses. Contém um shampoo pré-selagem, uma selagem térmica e uma máscara selante.

10. Oil Reflections, Wella: https://mercadolivre.com/sec/2RDDHeW

Extremamente versátil, esse óleo capilar para todos os tipos de cabelo proporciona um efeito gloss, nutrindo e protegendo as madeixas contra agressões externas.

11. Kit Revival, Braé: https://mercadolivre.com/sec/1n5aFND

Indicado para cabelos quimicamente danificados, esse conjunto conta com um shampoo, um condicionador, uma máscara e um óleo capilar. Sua tecnologia exclusiva traz um blend de vitaminas, que reconstroi gradativamente todas as camadas da fibra capilar, nutre fios quebradiços, reduz a porosidade e devolve sua vitalidade.

