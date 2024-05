Semana do Bebê: confira ofertas incríveis para garantir na rotina dos pequenos

Nada como garantir produtos capazes de tornar a rotina dos bebês e dos pais ainda mais prática, não é mesmo? E para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 11 itens que estão em oferta na Semana do Bebê no Mercado Livre. Tem de tudo: banheira, fralda, cadeira de alimentação, shampoo, berço portátil e muito mais!

Confira itens para o dia a dia dos bebês e escolha seus favoritos:

1. Banheira com trocador, Hércules: https://mercadolivre.com/sec/1kbRyrn

Ótima opção para quem busca segurança e praticidade, essa banheira e trocador possui sistema 2 em 1. Conta com as laterais do tampo elevadas, saboneteira removível com porta toalha e mangueira que facilita a retirada da água depois do banho.