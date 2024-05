Cowboy core: confira dicas de itens incríveis para apostar na tendência

A moda cowboy core vem ganhando cada vez mais destaque como uma tendência vibrante e ousada, misturando elementos do estilo western com toques modernos. Inspirado na estética country, o estilo traz à tona os famosos chapéus, botas de couro, franjas, cintos com fivelas grandes e detalhes brilhantes. Uma forma incrível de criar looks com muita personalidade!

Se você também deseja abraçar a tendência e garantir itens ‘cowboy core’ no seu guarda-roupa, preparamos uma lista com 10 produtos disponíveis no Mercado Livre para você garantir. Olha só:

1. Bota texana, Gigil: https://mercadolivre.com/sec/1esVdMw

Super estilosa e perfeita para compor looks casuais, essa bota de cano curto é revestida de material têxtil interno, com espuma macia para garantir conforto em qualquer ocasião.