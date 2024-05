Jogo de panelas, aparelho de jantar e mais: 10 itens para garantir na sua casa

Está pensando em renovar a sua casa com itens práticos, funcionais e liiindos? Então você não pode perder essa lista! Selecionamos diversos produtos disponíveis no Mercado Livre e que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia. Tem de tudo: jogo de panelas, aparelho de jantar e muito mais!

Confira nossa lista e escolha seus produtos favoritos para a casa:

1. Jogo de panelas 7 peças, Brinox: https://mercadolivre.com/sec/2pWSCSX

Esse jogo de panelas conta com tecnologia avançada antiaderente, utilizando Mineral Resist com partículas de cerâmica para maior resistência em altas temperaturas. Seus cabos e alças são revestidos com Soft-touch, que proporcionam manuseio confortável, enquanto as tampas de vidro temperado com saída para vapor permitem uma experiência culinária segura.