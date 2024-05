Batom, água micelar, gel de limpeza e mais: 11 produtos de beleza em oferta no Mercado Livre

Se você está a fim de renovar a sua rotina de beleza com produtos de qualidade, não pode perder essas dicas! Selecionamos 11 itens que vão fazer toda a diferença na hora da produção, e a melhor parte é que todos eles estão em oferta no Mercado Livre. Demais, né? E tem de tudo: batom, água micelar, gel de limpeza e mais e muito mais!

Criado com ingredientes naturais preciosos, esse perfume oriental gourmand revela uma interpretação moderna e encantadora dessa família olfativa. Ideal para harmonizar a rotina e embelezá-la!

Com potência de 1200W, essa escova secadora é indicada para todos os tipos de cabelo. Possui um revestimento térmico para alisar e modelar rapidamente os fios, cerdas de nylon de dupla altura, duas temperaturas e jato de ar frio, que garantem resultados duradouros.

Esse modelador possui tubo de titanium para selagem perfeita dos fios, além da distribuição uniforme do calor. Possui cabo 360°, desligamento automático após uma hora sem uso, temperatura de 180°C a 230°C e se adequa a determinados tipos de cabelo.

Com fórmula multifuncional, este item fixa, hidrata e nutre a pele. Enriquecido com água de coco desidratada, inclui AntiOX 3D em sua fórmula, um composto que equilibra o funcionamento celular e oferece proteção biológica.

Desenvolvida para limpar a pele e tirar os produtos à prova d'água, este item contém alto pode de limpeza e purificação, captando e eliminando as impurezas e a maquiagem.

9. Gel de limpeza Uniform & Matte, Garnier: https://mercadolivre.com/sec/2kruJmH

Esse gel de limpeza purificante ajuda a controlar a oleosidade do rosto, proporciona um efeito matte e elimina até 99% das bactérias causadoras de acne. Contém ácido salicílico, que ajuda a combater cravos e espinhas, e vitamina C, com propriedades antioxidantes que ajudam a atenuar marcas de imperfeições.