Eletroweek: 8 eletroportáteis que vão transformar o seu dia a dia na cozinha

Que tal combinar praticidade e versatilidade na cozinha? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com diversos eletroportáteis que estão disponíveis com desconto no Mercado Livre, e que prometem deixar a sua rotina muito mais prática, tecnológica e equipada.

Confira os itens selecionados e aproveite a Eletroweek:

1. Cafeteira Day Light programável, Oster: https://mercadolivre.com/sec/2ZtQSMF

Que tal programar seu cafezinho com até 24 horas antes do consumo? Esta cafeteira possui timer inteligente, filtro reutilizável e jarra com indicador de nível.