Jojo Todynho assusta ao levar tombo durante correria: 'Valeu a pena'

Que tombo foi esse? A cantora Jojo Todynho compartilhou um vídeo inusitado do momento em que acabou escorregando e caiu no chão

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais nesta terça-feira, 21, para dividir com os seguidores um registro da câmera de segurança instalada em seu quarto. Em seu perfil oficial no Instagram, a campeã de 'A Fazenda 12', da Record TV, mostrou um momento inusitado onde acabou escorregando e caiu no chão.

No registro publicado por Jojo, com a data do dia 2 de maio, ela aparece de roupão ao lado de sua amiga e nutricionista Renata Branco. Às pressas, a futura advogada se despede da mulher enquanto retira a peça do corpo e corre para outro cômodo do local.

Apesar da câmera não ter filmado o momento do escorregão, é possível perceber o tombo de Jojo Todynho. "Jordana!", reagiu a amiga da cantora, assustada com o ocorrido. Em seguida, Renata aparece caindo na risada ao notar que nada de grave havia acontecido.

"Quando o date avisa que está chegando e você nem banho tomou ainda…", escreveu ela no vídeo compartilhado. Nos comentários, diversos amigos famosos e seguidores se divertiram com o momento inusitado da artista.

"Sou a Renata na vida…Primeiro vou rir, depois eu ajudo a levantar", brincou uma internauta. "Você é a melhor, mostra a vida como ela é", disse outra. "Quando está tudo bem e do nada você leva uma rasteira", se divertiu uma terceira.

Após publicar o vídeo do tombo, Jojo Todynho explicou através dos stories que estava bem: "Não me machuquei, mas o tombo valeu a pena", declarou a ex-A Fazenda.

Jojo Todynho rebate críticas após internautas descobrirem que ela fuma

Nesta segunda-feira, 20, Jojo Todynho foi às suas redes sociais rebater críticas de seus seguidores após ser condenada por seguidores que descobriram que ela é fumante. Os apontamentos aconteceram principalmente pelo fato da cantora frequentar a igreja evangélica. Nos stories do Instagram, ela fez um desabafo no qual enfatizou que não se incomoda com a opinião alheia.

"Quero deixar um recado aqui para o povo que estava no direct querendo me pregar moralidade. Gente, deixa eu fumar meu cigarro. Isso é um problema meu, entendeu? Você faz da sua vida o que você quer e deixa eu fazer da minha vida que eu quero, tá bom?", disparou a funkeira. Confira mais detalhes!