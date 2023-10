Quem é a filha de Fátima Bernardes? Jovem vivia em quarto luxuoso antes de deixar a casa da mãe

Filha de Fátima Bernardes chamou a atenção da web ao deixar a mansão da mãe e revelar seu novo lar

Beatriz Bonemer (25), filha de Fátima Bernardes (61) e William Bonner (59), chamou a atenção da web ao deixar a mansão da mãe e revelar seu novo lar. Antes da mudança aos 25 anos para uma casa sofisticada, a herdeira dos jornalistas vivia em um quarto luxuoso. Saiba quem é a filha de Fátima Bernardes.

Beatriz Bonemer é influenciadora e formada em design, além de ter o desejo de seguir carreira na música, como revelou em entrevista ao jornal Extra: "Dos meus irmãos, eu sempre fui a mais tímida, mas fui crescendo e isso foi mudando. Por isso, acho que minha mãe nunca imaginou que eu pegava o microfone para cantar quando saía para bares".

Apesar da timidez, Beatriz fez aula de canto por mais de sete anos e já mostrou que leva jeito para o ramo em registros que circularam na web. Na despedida de Fátima Bernardes do programa Encontro, a influenciadora soltou a voz no palco da atração ao lado do cantor Ferrugem (34) com a música Pirata e Tesouro e impressionou os internautas com o talento para o pagode.

Beatriz contou ao jornal que, desde cedo, ela esteve ligada ao mundo da arte, fosse com aulas de vários tipos de dança ou o aprendizado de instrumentos, como o piano. Para além do sonho na música e da formação como designer, a filha de Fátima Bernardes tambpem atua nas redes sociais e acumula mais de 600 mil seguidores.

Em seu perfil, a influenciadora compartilha momentos ao lado de amigos, durante viagens ou detalhes de seu cotidiano. "Fui me permitindo expor um lado mais pessoal meu que as pessoas tinham curiosidade em conhecer e a interagir mais com esse público", comentou.

Fruto do casamento de 26 anos de Fátima Bernardes e William Bonner, Beatriz Bonemer é trigêmea dos outros dois herdeiros do ex-casal, Laura (25) e Vinicius (25). Ao contrário dos irmãos, que deixaram as casas dos pais para estudar e morar na França, Beatriz permaneceu no Rio de Janeiro e se dividia entre os lares previamente à mudança.

Com um quarto luxuoso antes de deixar a casa da mãe, ela já tinha mostrado um pouco da decoração do espaço pelas redes sociais. Em fevereiro, a filha de Fátima Bernardes compartilhou um registro do cômodo e expôs os detalhes do local. Com poltrona, enxoval e objetos de decoração em amarelo, o antigo quarto de Beatriz também contava com cortina de renda branca e estante espelhada atrás de uma cama com cabeceira luxuosa.

