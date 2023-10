Simone Mendes fala sobre futuro dos filhos na música e entrega paixão: 'Me surpreendem'

Em entrevista exclusiva à Contigo!, Simone Mendes refletiu sobre os filhos seguirem seus passos na música

Simone Mendes (39), conhecida por sua carreira musical bem-sucedida, equilibra a vida profissional com a maternidade. Ao lado do empresário Kaká Diniz (38), a cantora cria os filhos, Zaya (2) e Henry (9). Em entrevista exclusiva à Contigo!, a artista entregou paixão dos pequenos pela música, falou sobre seguirem os seus passos no ramo e refletiu sobre o futuro deles: "Me surpreendem".

"O Henry e a Zaya sempre me surpreendem quanto à música. É muito gostoso e gratificante ver como eles já curtem! E, sim, caso eles escolham seguir pela música, estarei aqui apoiando e aconselhando. Mas se também decidirem seguir por outro caminho profissional, também terão meu apoio. Como toda mãe, só quero que meus filhos sejam felizes na escolha deles", compartilhou Simone Mendes , que já mostrou nas redes sociais que os herdeiros puxaram o talento da mãe para a música.

Apesar da correria com a carreira artística, a cantora coloca os filhos e a família como prioridade e concilia as duas paixões em uma rotina bem organizada. "Amo ser mãe, amo minha família e essa sempre será a minha prioridade! E, para conciliar tudo, divido a minha agenda: segunda a quinta é a Simone mãe, que leva na escola, dá comida, leva no futebol. Sexta a domingo levo minha música e amor a todos os fãs deste país", declarou a mãe de Henry e Zaya.

Irmã de Simaria (41), com quem viveu dupla sertaneja durante dez anos, Simone Mendes lançou carreira solo em 2022 e já coleciona hits como Dois Fugitivos e Erro Gostoso. Durante a entrevista com o jornalista Adriel Marques, a cantora explicou que sempre manteve suas crenças intactas durante a trajetória até o sucesso.

"Sempre tive Deus me guiando e uma força muito grande que dizia que eu devia continuar fazendo o que eu mais amo, que é cantar. Então, sim, eu acreditava que a música me levaria a lugares incríveis ainda! Estou muito feliz, realizada e grata a Deus e todos os meus fãs que me acolheram, que me abraçaram", contou Simone Mendes.

Para o futuro, a cantora garantiu que os fãs podem esperar muitas novidades: "Essa semana ficamos com cinco músicas no TOP 200. Que coisa boa! E, sim, tenho muitas novidades. Já estou preparando o meu novo DVD, que será gravado dia 16/12, em Fortaleza. O repertório está ficando incrível! Uma música melhor que a outra, você não tem ideia. Aguardem que a migla aqui está trabalhando a todo vapor!".