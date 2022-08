Simone Mendes e Kaká Diniz comemoram aniversário de 8 anos do filho, Henry

Nas redes sociais, Simone Mendes e Kaká Diniz homenagearam o filho mais velho com lindas declarações

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 20h22

Simone Mendes (38) e Kaká Diniz (36) usaram as redes sociais para comemorar o aniversário do filho mais velho. Nesta quarta-feira, 3, Henry completou oito anos de vida, e recebeu lindas homenagens dos papais corujas.

No Instagram, a cantora compartilhou duas fotos do herdeiro agradeceu por ele ser um menino muito especial. "Hoje é dia do meu primeiro amor meu @henrydinizof Mamãe deseja o melhor de Deus pra sua vida meu filho, te amo absurdamente. Obrigada por ser tão especial, felicidades meu amor te amo!", declarou a irmã de Simaria (40) na legenda.

Depois foi a vez de Kaká homenagear Henry. O empresário postou uma foto ao lado do herdeiro e falou sobre como ele transformou sua vida. "Filho, como eu te desejei muito antes de casar com sua mãe; muito antes de Deus fazer essa reviravolta na minha vida; muito antes de eu perceber que faltava você pra completar o meu amor. Nem nos meus melhores sonhos imaginei um dia ter a chance de ser pai de uma criança tão abençoada. Sua essência, seu carisma, sua ternura me constrange, mas é um constrangimento de amor", começou o texto.

"Se eu passar minha vida te ensinando sobre valores e princípios e não conseguir te fazer melhor do que eu, eu fracassaria. Mas vendo hoje suas palavras sobre a vida, sobre os valores de uma família, eu vejo que estou no caminho certo pra te fazer um verdadeiro homem. Só o que peço a Deus é sabedoria para sempre poder te orientar no que for melhor pra sua vida. Eu te amo meu amor! Eu tô aqui pra te dizer que, se preciso for, eu me jogo na frente de um trem só pra te salvar. Conta com minha vida, minha dedicação e meu amor até meu último dia @henrydinizof. Te amo filhão", completou ele.

Vale lembrar que Simone e Kaká também são pais de Zaya. A menina completou seu primeiro ano de vida em fevereiro deste ano.

Confira as homenagens de Simone Mendes e Kaká Diniz para Henry:

