Como Roque conheceu Silvio Santos? Saiba como amizade surgiu nos bastidores do SBT

Roque, braço direito de Silvio Santos, retornou para casa após quase duas semanas internado

Gonçalo Roque (86), braço direito de Silvio Santos (92), retornou para casa após quase duas semanas desde que deu entrada em um hospital. O assistente de palco enfrentou Covid-19 e um problema no coração, e precisou ficar internado. Com uma longa trajetória nos bastidores do SBT, o diretor de auditório vive amizade com o dono da rede. Saiba como Roque conheceu Silvio Santos.

Em início de carreira, Roque tinha acabado de ser demitido quando conseguiu um emprego como entregador em um programa de Manuel de Nóbrega. Foi durante sua passagem pelo ofício quando ele conheceu Silvio Santos, como contou em entrevista ao programa É de Casa: "Nesse vai e vem, terminava de fazer as minhas entregas e ajudava na portaria. Fui pegando amizades com um ou outro até o dia que eu conheci o Silvio".

"Ele passava e falava 'bom dia', sempre foi um homem educado. Peguei aquela amizade com ele. Mesmo trabalhando ali, ele falava: 'Teu nome é Roque, não é? Sempre que vierem pessoas minhas, você dá uma atenção especial'", acrescentou o diretor de auditório. Posteriormente, Roque passou a trabalhar na mesma função na emissora de Victor Costa, onde atuou por cerca de 15 anos.

O emprego no SBT veio como um convite de Silvio Santos , que, segundo Roque, demonstrou ter gostado do trabalho do então porteiro. "Ficava lá embaixo atendendo pessoas que vinham participar do programa e os convidados dele. De repente, foi quando saiu o canal do Silvio. Ele me chamou e falou: 'Você trata bem as pessoas, vai ser responsável pelo meu auditório'", comentou sobre o início de sua carreira ao lado do apresentador.

