Entenda diagnóstico de Susana Vieira: Atriz enfrenta doença sem cura há oito anos

Susana Vieira chamou a atenção da web ao comentar sobre sua doença durante o Mais Você nesta sexta-feira

Susana Vieira (81) participou do programa Mais Você na manhã desta sexta-feira, 13, e chamou a atenção da web ao comentar sobre sua doença. Há oito anos, a atriz enfrenta uma leucemia linfocítica crônica que não tem cura. Entenda o diagnóstico de Susana Vieira.

De acordo com o portal Rede D'or, a doença que atinge Susana Vieira é um tipo de câncer que afeta as células chamadas de linfócitos B, parte do sistema de defesa do organismo, e atinge majoritariamente pessoas com mais de 50 anos. "Na leucemia linfoide crônica, algumas dessas células começam a crescer de forma desordenada e muito mais acelerada do que o normal, parando de realizar suas funções. Assim, as células que não funcionam corretamente acabam ficando retidas dentro da medula óssea, causando alguns problemas para a saúde do paciente", destaca o site.

Por ser uma doença crônica, o tipo de câncer apresenta desenvolvimento lento e as pessoas diagnosticadas raramente são curadas. Segundo o portal, o tratamento para a leucemia linfocítica crônica depende do estágio da doença em que o paciente se encontra. No caso de Susana Vieira, a atriz destacou, em live nas redes sociais em 2021, que faz tratamento para a doença, mas que isso não a impede de realizar diversas atividades.

"Tenho uma leucemia linfocítica crônica que não tem cura. Ela é não curável. Tem que ser tratada. Posso levar uma vida normal, posso tomar avião, ir para Dubai, posso namorar, mas eu não posso pegar uma doença forte. Então, tudo me deixou, como se diz, assim: 'Eu vou parar agora?'. Ainda estou bonitinha, musculosa, forte... Então, eu resolvi assumir não fazer nada, não ler... Não me venham com crochê, nada. Ainda estou bonitinha aos 78".

Durante o Mais Você, Susana Vieira falou sobre o estado atual de seu diagnóstico: "A minha doença [...] aconteceu uma coisa boa [...] ela se redimiu. O médico disse isso e eu não sabia que isso existia. Você sabia disso? A doença se redime. Parecia coisa de Deus. Pode ser. É isso, gente. Estou de boa".