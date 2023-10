Além de Neymar: Confira outros pais famosos que estiveram ausentes no parto dos filhos

Bruna Biancardi chamou a atenção da web ao revelar que Neymar não esteve presente durante parto da filha

Neymar (31) deu o que falar na web desde o nascimento de sua segunda filha, Mavie, no dia 6 de outubro. Bruna Biancardi (29), mãe da pequena, chamou a atenção dos internautas ao revelar que o pai da bebê não esteve presente durante o parto. O jogador de futebol, porém, não foi a única celebridade que não participou do nascimento de herdeiros. Confira outros pais famosos que estiveram ausentes no parto dos filhos além de Neymar.

André Gonçalves (47), conhecido por estrelar novelas como Senhora do Destino e Caminho das índias, é um dos famosos que não esteve presente no parto da filha, Manuela Seiblitz, fruto de sua relação com Tereza Seiblitz (59). Segundo a primogênita do ator, em um desabafo nas redes sociais, o pai não esteve presente em momentos importantes de sua vida, incluindo seu nascimento. "Minha mãe me colocou no mundo, o outro se atrasou para o parto e não me viu chegar. Aprendi a andar sem ele. Aprendi a ler, escrever e fazer contas sem ele", declarou a filha de André Gonçalves.

Para além do ator, quem também não esteve presente no parto da filha foi o cantor Vitão (24), que ganhou fama com hits como Sei Lá e Café. Após viver affair com a modelo Suelen Gervasio (27), que teria engravidado do músico, ele foi proibido de presenciar o parto da herdeira depois de ter sua ausência durante a gravidez exposta.

Em conjunto com uma denúncia da falta de apoio e presença do pai da bebê no período antes do nascimento de Nina, Suelen Gervasio compartilhou a decisão de não ter o cantor ao seu lado durante o parto pelas redes sociais: "Para não ficar passando nervoso, que eu já vinha passando bem antes da exposição que ele me colocou eu estando grávida, decidi me afastar e proibir ele de estar até no momento do meu parto".