Modelo anuncia nascimento de suposta filha de Vitão e publica primeira foto: "Não falta"

Modelo anuncia nascimento de suposta de Vitão; Nina Gervásio nasceu nesta quarta-feira (27)

Nasceu nesta quarta-feira, 27, a pequena Nina, filha da modelo Suelen Gervásio. Ela foi apontada como suposta filha do cantor Vitão, história que gerou muita repercussão nas redes sociais no início deste ano.

Ao anunciar a chegada da filha, a modelo posou ao lado da pequena e se declarou à herdeira. "Não falta mais nada", disse ela na legenda da publicação. No clique, a herdeira surge embolada em uma cobertinha no colo da mamãe.

Desde o anúncio da gravidez, a paternidade da bebê é um mistério, já que a modelo avisou que não faria exame de DNA para detectar o pai biológico. Em julho, Vitão e Matuto, outro cantor apontado como possível pai da bebê, revelaram que iriam exigir o teste para dar todo o suporte para Nina.

"Nós dois estamos tomando uma decisão que todo homem deveria tomar: se sabe que pode ser pai de uma criança, ele já deveria pedir logo o exame de DNA desde antes do nascimento ou no nascimento e não esperar a mãe pedir. Qualquer um de nós que for pai biológico de Nina assumirá todos os cuidados paternos dela. Qualquer uma de nossas famílias também receberá Nina com amor e orgulho. Nossa equipe e nosso advogado sempre estiveram e continuarão abertos ao diálogo com a advogada da Suelen e com ela própria para que este seja nosso primeiro e último comunicado público conjunto sobre o nascimento de Nina, preservando-a", finalizaram.

Veja:

Desabafo da Suelen Gervasio

Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, Suelen Gervasio falou sobre a repercussão em torno de sua gravidez. "Me chamam de interesseira, biscoiteira, as pessoas são racistas demais, as pessoas desejam que minha filha nasça morta, as pessoas, elas dizem que "preto fazendo coisa de preto" que tem a ver com a questão do racismo”, disse ela para a repórter Gaby Cabrini, e completou: “Existe a possibilidade da Nina não ser filha do Vitão e isso sempre foi muito conversado. Desde a nossa primeira conversa eu falei "Vitor, você tem o direito de fazer o teste de DNA"'.

Então, ela ainda contou que recebeu o apoio de Vitão. "Ele chegou pra mim e falou que não queria me deixar sozinha, porque ele se arrependeria muito se desse positivo para ele e ele não tivesse acompanhando. Minha gravidez foi exposta no dia do lançamento do álbum dele. A galera tacando o ‘hate’ em mim, me xingando, sendo racista comigo e ele divulgando as músicas dele", afirmou.