Grávida de Vitão, modelo chora em programa de TV ao relatar drama: "Não consigo mais"

Grávida de Vitão, Suelen Gervário chora durante entrevista e relata que está em dificuldades

Grávida de um suposto filho de Vitão, a modelo Suelen Gervasio vai aparecer aos prantos no Fofocalizando que será exibido nesta segunda-feira, 17. Durante o programa, ela esclarece que está sendo atacada desde que a gravidez vazou na imprensa.

"Me chamam de interesseira, biscoiteira, as pessoas são racistas demais, as pessoas desejam que minha filha nasça morta, as pessoas, elas dizem que "preto fazendo coisa de preto" que tem a ver com a questão do racismo”, diz ela para a repórter Gaby Cabrini.

Na conversa, ela também confirmou que a filha pode ser de outro relacionamento. “Existe a possibilidade da Nina não ser filha do Vitão e isso sempre foi muito conversado. Desde a nossa primeira conversa eu falei "Vitor, você tem o direito de fazer o teste de DNA"', disse ela.

Suelen Gervásio disse que o cantor decidiu apoiá-la durante a gravidez. "Ele chegou pra mim e falou que não queria me deixar sozinha, porque ele se arrependeria muito se desse positivo para ele e ele não tivesse acompanhando", disse.

Ela então Vitão então de usar a gestação para aparecer na mídia. “Minha gravidez foi exposta no dia do lançamento do álbum dele. A galera tacando o ‘hate’ em mim, me xingando, sendo racista comigo e ele divulgando as músicas dele. Enquanto ele divulgava as músicas dele, ele me xingava no privado".

A modelo disse que os dois não tem mais qualquer contato. "A gente não tem nenhum tipo de contato. Ele me chamou de psicopata, falou que eu era manipuladora, falou que eu era doida, falou que a minha filha vai crescer e ver a mãe que ela tem".

Ao final, ela ainda esclareceu que está passando dificuldades. “Não estou conseguindo pagar minhas contas. Não da maneira que eu esperava... Você é mãe. Você quer comprar a roupinha da sua filha, você quer ver o quartinho como vai ficar, você quer fazer as coisas para a sua filha, entendeu? Eu não quero comprar nada pra mim", disse aos prantos.

Vitão é proibido em parto

A modelo Suelen Gervásio publicou um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 3, e anunciou que o cantor Vitão não vai estar em seu parto. Ela fez o anúncio após ser vítima de uma série de comentários negativos.

"Recebo diariamente ofensas e xingamentos por conta da pessoa que apareceu em mídia falando bonito e dizendo que é pai, e no off estava fazendo igual muitas pessoas vieram fazendo comigo. Se eu recebo isso de pessoas que não me conhecem, é por causa dele", começou ela.

