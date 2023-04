Quem é a mãe da filha do Vitão? Modelo é irmã de ator famoso

Vitão espera sua primogênita com Sue Zulu, modelo e irmã de ator famoso

O cantor Vitão (23) anunciou nesta semana que será pai pela primeira vez e está esperando uma menina. A mãe da primogênita é Suelen Gervásio, conhecida como Sue Zulu, segundo o colunista Kadu Brandão, do IG Gente. No quarto mês da gestação, a musa trabalha como modelo, e também é irmã de um ator famoso que já estrelou diversas novelas.

Entre Ti ti ti, Caras & Bocas e Fina Estampa, Rafael Zulu (40), irmão de Sue Zulu, ficou conhecido pelas telinhas brasileiras ao estrelar inúmeras produções. Atualmente, o ator está no elenco de A Sogra que te Pariu, da Netflix. Assim como o astro, a irmã de Rafael Zulu também seguiu carreira no mundo artístico. Mãe da filha do cantor Vitão , ela é modelo e compartilha parte de seus trabalhos na área pelas redes sociais.

Sue Zulu espera sua primeira filha, e está no quarto mês de gestação. Ela anunciou a gravidez pelo Instagram, com um vídeo e um texto falando sobre as expectativas para a pequena. "Eu sei que eu não só errei! Mas hoje eu tenho a certeza de que você é a pessoa mais certa da minha vida. Hoje estamos com 16 semanas e 3 dias e sim, desde quando eu soube que eu estava com você no meu ventre, eu conto cada dia da sua existência", compartilhou a mãe da filha de Vitão.

