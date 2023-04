Vitão confirma que será pai pela primeira vez e revela sexo do bebê

Nesta quinta-feira, 13, o cantor Vitão confirmou que será papai pela primeira vez e revelou o sexo do bebê

O cantor Vitão (23) será papai pela primeira vez. O artista confirmou a notícia ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, nesta quinta-feira, 13.

Segundo o jornalista, a mulher que está grávida do cantor, com o nome mantido em sigilo, está no terceiro mês de gestação. Ele está muito feliz com a notícia e afirmou que está vivendo a "dádiva da paternidade". Além disso, Vitão revelou que será pai de uma menina.

"Sou pai de uma menina. Estou vivendo essa dádiva da paternidade ao lado de uma grande mãe, uma mulher que me ensina muito. Tenho certeza que minha filha vai me mudar para melhor, ela já me transforma todos os dias. Espero que possam ser humanos e cuidadosos conosco, obrigado", contou ele.

Mudança no visual

Vitão está com novo visual há alguns dias e só agora revelou o vídeo de quando decidiu fazer a transformação radical no cabelo. Ele ficou conhecido por ter o cabelo comprido e cacheado. Porém, ele decidiu mudar e raspou tudo, ficando careca. "A cabeça respirando! Livre de novo, igual quando eu nasci. É para renascer mesmo, tá ligado?", afirmou ele nas imagens.

A transformação do visual aconteceu em uma madrugada no centro da cidade de São Paulo e foi finalizado em uma praia no litoral paulista. "Para amanhecer o dia fui para Santos raspar a última metade do cabelo e jogar no mar. Foi uma manhã de libertação. Escolhi uma praia onde eu fiz muitos pedidos de ano novo quando era moleque. O pedido não foi necessariamente para Iemanjá, foi como uma oferenda e sacrifício para a mãe natureza, por tudo que meu cabelo fez por mim e também a vontade de deixar muita coisa para trás", disse ele na revista GQ.

