"Tá Tudo Certo": de peruca lilás, Vitão vai a festa de estreia da série em que irá atuar

Vitão irá estrear como ator em uma produção da Disney+ com diversos músicos como Toni Garrido e Pedro Calais

O cantor Vitão está cheio das novidades. Isso porque um novo álbum está vindo e ele ainda irá estrear o primeiro trabalho como ator.

Após raspar os cabelos para viver uma experiência de anonimato, o artista apareceu usando uma peruca chanel lilás no lançamento da série 'Tá Tudo Certo', do serviço de streaming Disney Plus.

"Hoje lança meu primeiro trabalho como ator, a série #tátudocerto da @disneyplusbr . É uma honra estar ao lado dessa gente linda e talentosa. Hoje estou encarnando mais um personagem de mim mesmo, aproveitando o clima de conto de fadas. Quinta-feira tem disco novo no mundo", escreveu na legenda de sua selfie no Instagram.

Segundo o próprio canal, a série é "uma história cheia de música, jovens talentos conhecidos do público, muita emoção - e mais música ainda!". Os quatro episódios estarão disponíveis no dia 12 de abril.

Estarão presentes na produção, além de Vitão, Pedro Calais (do grupo Lagum), Ana Caetano (da dupla Anavitória), o cantor Toni Garrido, Clara Buarque e Julia Mestre.

Recentemente, dando alguns spoilers sobre o novo disco, o cantor falou sobre a parceria de Ivete Sangalo em uma das faixas do projeto, a 'Coisa de Mulher'. “Ela trouxe grandiosidade para o single... Foi espetacular na minha vida tê-la nessa faixa. Toda vez que eu escuto, sinto uma gratidão enorme, não só com o universo, mas com a Ivete por ter abraçado essa música", disse.

Veja: