Vitão exibe vídeo de quando decidiu raspar o cabelo: 'Cabeça respirando'

Vitão revela imagens de quando raspou o cabelo cacheado e conta qual foi a sensação de ficar careca

O cantor Vitão (23) está com novo visual há alguns dias e só agora revelou o vídeo de quando decidiu fazer a transformação radical no cabelo. Ele ficou conhecido por ter o cabelo comprido e cacheado. Porém, ele decidiu mudar e raspou tudo, ficando careca.

Nesta quarta-feira, 12, o artista compartilhou o vídeo de quando usou uma maquininha para se livrar dos cabelos longos e contou qual foi a sensação. “A cabeça respirando! Livre de novo, igual quando eu nasci. É para renascer mesmo, tá ligado?”, afirmou ele nas imagens.

A transformação do visual de Vitão aconteceu em uma madrugada no centro da cidade de São Paulo e foi finalizado em uma praia no litoral paulista. “Para amanhecer o dia fui para Santos raspar a última metade do cabelo e jogar no mar. Foi uma manhã de libertação. Escolhi uma praia onde eu fiz muitos pedidos de ano novo quando era moleque. O pedido não foi necessariamente para Iemanjá, foi como uma oferenda e sacrifício para a mãe natureza, por tudo que meu cabelo fez por mim e também a vontade de deixar muita coisa para trás”, disse ele na revista GQ.

Vitão anuncia parceria com Ivete Sangalo

Nesta semana, o cantor Vitão (23) contou que gravou um feat com a cantoraIvete Sangalo (50) na música Coisa de Mulher, que faz parte do álbum Toda Manhã: Ato 1, que será lançado na próxima sexta-feira, 14.

“Ela trouxe grandiosidade para o single... Foi espetacular na minha vida tê-la nessa faixa. Toda vez que eu escuto, sinto uma gratidão enorme, não só com o universo, mas com a Ivete por ter abraçado essa música. A música não seriao que é se não tivesse a Veveta no refrão. Ela é simplesmente o que faz a música fazer sentido”, disse ele.

A música conta sobre a força feminina narrada por um homem que julga como o mundo tenta impor regras sobre as mulheres. “Coisa de Mulher nasceu do núcleo de amor e amizade entre eu, Srta. Paola e Douglas Moda, grandes amores da vida e da estrada. Foi a Paola que deu a ideia de escrever uma música que falasse sobre isso, mas que tivesse um jovem cantando, assistindo e aprendendo enquanto vive. Nós nos apaixonamos com essa ideia e começamos a escrever”, relembrou.