Fora das novelas, Juliana Paes chama a atenção com braços definidos

Roubou a cena! De vestido amarelo, Juliana Paes chama a atenção ao exibir curvas desenhadas com elegância e estilo; veja o físico atual da atriz

A atriz Juliana Paes deu um show de beleza e muito estilo ao marcar presença em um evento nesta quarta-feira, 24, no Rio de Janeiro. Ao lado de outras famosas, a artista fez sua participação e roubou a cena com o look escolhido para a noite.

Fora das novelas, após encerrar personagem em Renascer mudar de cidade e sair da trama, a musa ostentou seu físico escultural ao apostar em um vestido amarelo bem acinturado e com um leve movimento abaixo do quadril.

Com os braços de fora, Juliana Paes mostrou que está definidíssima na região ao fazer poses para os fotógrafos. Além de esbanjar sua beleza com muita classe, ela encantou com seu carisma ao rir e sorrir para todos.

Veja o look de Juliana Paes:

Público aponta erro na maquiagem de Juliana Paes em ‘Renascer’

Juliana Paes deu um verdadeiro show de interpretação ao surgir como ‘Jacutinga’ na segunda fase de ‘Renascer’. Mas um deslize na maquiagem acabou roubando completamente a atenção do público da novela da Globo. Diferentemente do rosto repleto de rugas, as mãos da atriz não exibiam sinais de envelhecimento.

Durante o último capítulo da trama, a história sofreu um salto temporal de 30 anos. Por isso, Juliana precisou passar por uma transformação intensa para retratar sua personagem envelhecida. Em suas redes sociais, a atriz chegou a dividir detalhes do longo processo de maquiagem para retirar as muitas camadas de 'pele'.

No entanto, a mudança não foi bem recebida por parte do público e muitos internautas expressaram críticas ou fizeram piada com a transformação através das redes sociais. No antigo Twitter, o X, os internautas dividiram opiniões sobre a caracterização da artista, destacando principalmente a falha na maquiagem corporal. Veja mais aqui.