Público aponta erro na maquiagem de Juliana Paes em ‘Renascer’: ‘Esqueceram’

Na noite da última segunda-feira, 5, Juliana Paes deu um verdadeiro show de interpretação ao surgir como ‘Jacutinga’ na segunda fase de ‘Renascer’. Mas um deslize na maquiagem acabou roubando completamente a atenção do público da novela da Globo. Diferentemente do rosto repleto de rugas, as mãos da atriz não exibiam sinais de envelhecimento.

Durante o último capítulo da trama, a história sofreu um salto temporal de 30 anos. Por isso, Juliana precisou passar por uma transformação intensa para retratar sua personagem envelhecida. Em suas redes sociais, a atriz chegou a dividir detalhes do longo processo de maquiagem para retirar as muitas camadas de 'pele'.

No entanto, a mudança não foi bem recebida por parte do público e muitos internautas expressaram críticas ou fizeram piada com a transformação através das redes sociais. No antigo Twitter, o X, os internautas dividiram opiniões sobre a caracterização da artista, destacando principalmente a falha na maquiagem corporal.

"A maquiagem da Jacutinga com o rosto todo enrugado, mas mão e braços normais”, apontou uma usuária da rede. "Quero a receita de hidratante para mão da dona Jacutinga, com o rosto todo enrugado e a mão lisinha", brincou outra. "Essa maquiagem ficou esquisita demais. Deveriam ter escalado uma atriz mais velha", disse mais uma. "Esqueceram dos braços", outro opinou.

"A maquiagem da Jacutinga ficou exagerada demais, envelheceram demais e esqueceram dos braços."



Alguns admiradores saíram em defesa da transformação: “Tá bem convincente e muito bem feita mesmo”, disse um. “Eles gastaram todo o orçamento da novela na maquiagem”, outra brincou com o realismo. “Tô muito impressionada com a maquiagem que fizeram na Juliana”, uma terceira exaltou a caracterização da personagem.

Vale mencionar que a atriz dividiu os bastidores da novela em seu Instagram. Juliana surgiu em um dos camarins da emissora e gravou o processo de remoção da maquiagem feita por profissionais: "Fazer é bom, mas tirar, olha a loucura que é… O Auri propôs um 'rejuvelhecimento', e agora estamos fazendo um rejuvenescimento", brincou a artista.

