Maria Padilha revela se pretende retornar às novelas: 'Me cobram'

Longe das novelas desde 2015, a atriz Maria Padilha revelou se possui planos de voltar a atuar em folhetins no horário nobre

A atriz Maria Padilha, longe das novelas desde sua atuação em 'A Regra do Jogo', exibida em 2015 na TV Globo, abriu o coração e falou um pouco sobre seu afastamento das telinhas no horário nobre. Atualmente, a artista pode ser vista em 'Justiça 2', série exclusiva do Globoplay.

Em entrevista ao jornal Extra, Maria Padilha revelou se pretende voltar a atuar nos folhetins. "Eu não sinto essa coisa de estar retornando, parece que eu nunca saí. Penso em voltar para as novelas. As pessoas me cobram. Daqui a pouco estou de volta", declarou a veterana, mencionando a falta de oportunidades para pessoas mais velhas.

Na segunda temporada de 'Justiça', a atriz interpreta a personagem Silvana. Junto com Nestor (Marco Ricca), seu marido, ela aponta injustamente o jovem Balthazar (Juan Paiva) como acusado de roubar um restaurante.

Após o rapaz, que é inocentado, passar sete anos na prisão, Silvana o reencontra livre e passa a ajudá-lo como pode para tentar se redimir. O episódio será disponibilizado ao público no Globoplay nesta quinta-feira, 25.

Além de Maria Padilha, Juan Paiva e Marco Ricca, grandes nomes como Nanda Costa, Alice Wegmann, Murilo Benício, Jorge Guerreiro, Julia Lemmertz, Paolla Oliveira e mais, também estão no elenco de 'Justiça 2'.

Guilherme Fontes é escalado para participar de 'Renascer'

O ator Guilherme Fontes poderá ser visto atuando novamente nas telinhas em breve! Longe das novelas desde 'Órfãos da Terra', em 2019, o artista entrará no remake de 'Renascer', exibida atualmente no horário nobre da Globo. As informações são da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

No folhetim adaptado por Bruno Luperi, Guilherme interpretará o pai de Buba, personagem vivido por Gabriela Medeiros. Além do galã dos anos 90, a atriz Malu Galli também está confirmada na trama das nove como mãe da jovem.

O último trabalho da artista em novela aconteceu em 2022, em 'Além da Ilusão'. Atualmente, Malu também pode ser vista na reprise de 'Cheias de Charme', nas tardes da Globo. Guilherme Fontes, por sua vez, está nas telinhas do canal Viva em mais uma exibição de de 'A Viagem', grande sucesso de 1994 escrito por Ivani Ribeiro.

Nos últimos dias, os capítulos de 'Renascer' emocionaram o público com a morte de José Venâncio (Rodrigo Simas). O filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) acabou falecendo após ser atingido por um tiro, disparado por Coronel Egídio (Vladimir Brichta).