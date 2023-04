Vitão anuncia parceria com Ivete Sangalo na música 'Coisa de Mulher': 'Gratidão enorme'

Vitão revela o motivo para ter convidado Ivete Sangalo para cantar com ele na música 'Coisa de Mulher'

O cantor Vitão (23) tem uma grande novidade em sua carreira. Ele gravou um feat com a cantora Ivete Sangalo (50) na música Coisa de Mulher, que faz parte do álbum Toda Manhã: Ato 1, que será lançado na próxima sexta-feira, 14. O artista revelou que convidou Ivete para dividir os vocais na canção porque ela é uma grande mulher do cenário musical.

“Ela trouxe grandiosidade para o single... Foi espetacular na minha vida tê-la nessa faixa. Toda vez que eu escuto, sinto uma gratidão enorme, não só com o universo, mas com a Ivete por ter abraçado essa música. A música não seriao que é se não tivesse a Veveta no refrão. Ela é simplesmente o que faz a música fazer sentido”, disse ele.

A música conta sobre a força feminina narrada por um homem que julga como o mundo tenta impor regras sobre as mulheres. “Coisa de Mulher nasceu do núcleo de amor e amizade entre eu, Srta. Paola e Douglas Moda, grandes amores da vida e da estrada. Foi a Paola que deu a ideia de escrever uma música que falasse sobre isso, mas que tivesse um jovem cantando, assistindo e aprendendo enquanto vive. Nós nos apaixonamos com essa ideia e começamos a escrever”, relembrou.

Então, ele analisou a mensagem da canção. "O próprio refrão ironiza o velho ditado machista ‘coisa de mulherzinha’, que é usado como sinônimo de fraqueza, em tom pejorativo, como se fosse algo que você

tivesse que ter vergonha. Mas, na minha leitura, é justamente o contrário”, reforça o artista. O título da faixa vem exatamente nesta linha, porém, com a utilização dos versos, “Coisa de Mulher” ganha outro

significado", disse ele.

E completou: "Coisa de mulher é justamente ser mais forte, mais resistente, é carregar o mundo nas costas. É nadar contra a correnteza. Na minha visão de fora, assistindo e estudando, parece que vi a vida inteira as mulheres tendo que nadar contra a correnteza… Elas estão jogando um jogo que tem muitas regras contra elas e que faz de tudo para não deixá-las ganhar".

Vitão fica careca e explica o novo visual

Há poucos dias, Vitãocontou mais sobre a decisão de feito uma mudança drástica em seu visual veio à tona e intrigou os fãs do artista. O cantor deu uma entrevista para o Splash Uol e comentou sobre o fato de ter sido visto careca no Lollapalooza 2023: “Eu fiz um experimento no Lolla. Um experimento social que ainda vai ser revelado daqui alguns dias”.

Apesar de explicar, o artista intrigou ao associar o novo visual com um novo projeto. “Foi uma parada muito legal que eu fiz, senti o anonimato na pela de novo como eu não sentia há alguns anos já. Foi doido”, detalhou.