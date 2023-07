Modelo grávida de Vitão proíbe o cantor no parto: "Deseja que não seja dele"

A modelo Suelen Gervásio publicou um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 3, e anunciou que o cantor Vitão não vai estar em seu parto. Ela fez o anúncio após ser vítima de uma série de comentários negativos.

"Recebo diariamente ofensas e xingamentos por conta da pessoa que apareceu em mídia falando bonito e dizendo que é pai, e no off estava fazendo igual muitas pessoas vieram fazendo comigo. Se eu recebo isso de pessoas que não me conhecem, é por causa dele", começou ela.

A modelo, que é irmã do ator Rafael Zulu, anunciou que a situação é delicada e que não recebeu nenhum apoio do cantor até o momento. "Pai é escolha! Sim, compro roupas caras e baratas para a minha filha, porque sou eu que pago! Cada coisinha que ela tem, quem compra sou eu! Sem 1 real do 'pai' que nunca comprou NADA para a bebê, e depois que entrou em um relacionamento (bem antes da exposição) mudou completamente. Qualquer coisa que ele venha justificar não chegará perto da realidade", esclareceu ela.

Ao final, Suelen Gervásio ainda fez graves acusações contra Vitão. "Ele deseja que 'essa criança' não seja dele! É assim que ele fala da bebê, a qual em entrevista ele se mostrou super cuidadoso e preocupado com xingamentos e racismo que sofri. Para não ficar passando nervoso, que eu já vinha passando bem antes da exposição que ele me colocou eu estando grávida, decidi me afastar e proibir ele de estar até no momento do meu parto", declarou.

Veja o desabafo:

Look polêmico em desfile

O cantor Vitão (23) chamou a atenção dos seguidores ao surgir com um look diferentão. Cheio de estilo, o astro pop chamou a atenção ao desfilar na passarela do SPFW com um modelito bastante indiscreto. É que na programação do terceiro dia do evento, o cantor atravessou a passarela do projeto com uma make elaborada a bordo de vestido de maxi paetês e dividiu opiniões dos internautas.

“Estilo, para mim, é você usar uma coisa que todo mundo acha supercafona ou ridículo, mas que em você ficou da hora. É sustentar uma parada que todo mundo ache estranho, e eu vejo isso em mim, essa vontade de cada vez mais usar o que eu quiser e colocar uma coisas malucas", disse ele no backstage em entrevista ao Gshow.