Vitão divide opiniões na web ao desfilar de vestido: "Tanto orgulho!"

De vestido e maquiagem, visual de Vitão no SPFW causa polêmica e rende diversos comentários nas redes sociais; veja!

O cantor Vitão (23) chamou a atenção dos seguidores na tarde desta sexta-feira, 26, ao surgir com um look diferentão. Cheio de estilo, o astro pop chamou a atenção ao desfilar na passarela do SPFW com um modelito bastante indiscreto.

É que na programação do terceiro dia do evento, o cantor atravessou a passarela do projeto com uma make elaborada a bordo de vestido de maxi paetês e dividiu opiniões dos internautas.

“Estilo, para mim, é você usar uma coisa que todo mundo acha supercafona ou ridículo, mas que em você ficou da hora. É sustentar uma parada que todo mundo ache estranho, e eu vejo isso em mim, essa vontade de cada vez mais usar o que eu quiser e colocar uma coisas malucas", disse ele no backstage em entrevista ao Gshow.

Nos comentários da publicação, alguns fãs aprovaram o visual e outros acabaram criticando o famoso. "É muito desgosto", "Coisa mais esquisita", "Misericórdia", dispararam alguns. "Eu amo essa fase nova do vitão", "Lindooo" ,"TANTO ORGULHO DE VOCÊ! Você é arte purinha", afirmaram outros.

Há pouco tempo atrás, Vitão aproveitou a tarde ensolarada no Rio de Janeiro para se divertir ao ar livre na praia de São Conrado na companhia da filha de Bela Gil (35), Flor Gil (14), além de seus dois cachorrinhos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VITÃO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por V I T Ã O (@vitao)

Mudança no visual

Vitão está com novo visual há alguns dias e só agora revelou o vídeo de quando decidiu fazer a transformação radical no cabelo. Ele ficou conhecido por ter o cabelo comprido e cacheado. Porém, ele decidiu mudar e raspou tudo, ficando careca. "A cabeça respirando! Livre de novo, igual quando eu nasci. É para renascer mesmo, tá ligado?", afirmou ele nas imagens.