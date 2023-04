Na companhia de Flor Gil, Vitão exibe boa forma em dia na praia no Rio

Com visual novo, cantor Vitão surge de bermuda em dia na praia no Rio de Janeiro

O cantor Vitão (23) aproveitou a tarde ensolarada no Rio de Janeiro para se divertir ao ar livre na praia de São Conrado na tarde da última sexta-feira, 21.

O rapaz foi flagrado pelos paparazzi enquanto aproveitava o feriado na companhia de uma amiga, Názira Guosstta, e da filha de Bela Gil (35), Flor Gil (14), além de seus dois cachorrinhos. Na ocasião, o cantor que vai ser pai de uma menina, exibiu o seu corpo sarado ao surgir sem camisa e usando apenas uma bermuda vermelha.

Vale ressaltar que Vitão confirmou ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, que será papai. "Sou pai de uma menina. Estou vivendo essa dádiva da paternidade ao lado de uma grande mãe, uma mulher que me ensina muito. Tenho certeza que minha filha vai me mudar para melhor, ela já me transforma todos os dias. Espero que possam ser humanos e cuidadosos conosco, obrigado", contou ele.

VEJA AS FOTOS DE VITÃO NA PRAIA:

Foto: Ag News/ Dilson Silva

Foto: Ag News/ Dilson Silva

Foto: Ag News/ Dilson Silva

Foto: Ag News/ Dilson Silva

De cabeça raspada, Vitão vira anônimo e surge irreconhecível em vídeos

Vitão deixou os fãs chocados ao aparecer em vídeos com a cabeça raspada. Com o visual bem diferente, ele está passando desapercebido como se não fosse famoso. Em vídeos que estão circulando nas redes sociais, ele surge em um festival no meio do povo ao lado de amigos. Ele não é incomodado pelos fãs.