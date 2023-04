De cabeça raspada, Vitão vira anônimo e surge irreconhecível em vídeos; veja

Vitão vira anônimo após mudança de visual; cantor está longe das redes sociais e apareceu com visual bem diferente

O cantor Vitão deixou os fãs chocados nesta segunda-feira, 3, ao aparecer em vídeos como se fosse anônimo. Isso mesmo: ele raspou os longos cabelos que sempre usou e agora está careca.

Com o visual bem diferente, ele está passando desapercebido como se não fosse famoso. Em vídeos que estão circulando nas redes sociais, ele surge em um festival no meio do povo ao lado de amigos. Ele não é incomodado pelos fãs.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, de Splash, o galã tem aparecido em vários eventos e tem adotado uma postura de anônimo. Longe dos holofotes e sem aparecer nas redes sociais, o cantor parece que cansou da fama.

O colunista também disse que nem Vitão e nem sua assessoria querem comentar o caso.

no lolla meu amigo fingiu que ia gravar um vídeo meu pra pegar o vitão careca que tava do nosso lado https://t.co/XIoCBIECZqpic.twitter.com/tkqOyHlM17 — maria luiza (@lumalumarilukkk) April 3, 2023

Mudança radical

Há dois meses, Vitão surgiu em uma rara aparição. Na época, ele estava ousado cada vez mais nos looks. Em uma publicação no Instagram, o cantor aparece de sombra rosa e azul, uma em cada olho. Feliz e sorrido, ele conta o que está fazendo: "Oi lindezas, tô trabalhando bastante, disco novo tá chegando".

Os fãs, claro, comemoraram ver o rosto do ídolo e o anúncio das novidades na carreira. "Música para os meus ouvidos “disco novo", comentou uma. "Nem saiu e eu já sei que é o álbum do ano", disse outro fã. "Disco novo e turnê nova junto né? Ansiosa para te ver de novo!", garantiu uma terceira.