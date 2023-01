Ano polêmico? Vitão fala sobre exposição e vida pessoal: 'O mundo não está preparado'

Finalista do Dança dos Famosos, Vitão chamou atenção ao dar declarações pessoais polêmicas em 2022

Vitão (23) definitivamente foi umas das personalidades que mais se destacaram no mundo do entretenimento brasileiro em 2022. Finalista do Dança dos Famosos, o cantor teve um ano polêmico após expor que estavam em processo de descoberta da sexualidade. "O mundo ainda não está preparado", disse o cantor.

Em entrevista à CARAS, o artista abriu o coração e fez um balanço sobre ter vivido um ano intenso. Ele garantiu que o processo, que também mexeu com seu modo de se vestir, foi importante para as novidades que devem surgir em 2023.

"Foi um ano libertador, de muitas descobertas sobre a minha pessoa, minha personalidade e meus dons. Eu aprendi a fazer muita coisa, então foi um ano de muito crescimento . Falei muito sobre isso, acho que às vezes falei até mais do que deveria falar", disse.

Ele ainda refletiu sobre como sua mensagem acabou sendo vista por algumas pessoas, que nem sempre foram receptivas com a sua sinceridade. "As vezes eu acho que acabo me expondo demais midiaticamente, porque o público e a mídia acaba sendo um pouco traiçoeiro, não é tão humano, não abraça", declarou.

"As vezes eu acho que vivo no país das maravilhas, no mundo mágico e acabo me abrindo demais, falando tudo o que sinto e talvez o mundo não está preparado para ouvir ", completou o artista, que lançou uma canção na qual fala sobre prazer anal.

Mostrando estar sem arrependimentos, o artista também defendeu seu jeito autêntico e modo que expressa sua arte. "Mas independente, eu acho importante eu falar o que falei. Ser o que eu sou, querendo ou não, é o que vai me levar para onde eu tenho que ir", disse.

"Falar as coisas que eu falei são necessárias também para muita gente que vive às vezes enclausurada dentro de si mesmo, com medo do mundo, com medo do que [as pessoas] irão pensar. E não estou falando apenas de sexualidade, estou falando de tudo", finalizou.

Confira a entrevista completa com com o cantor Vitão: