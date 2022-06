Ana Furtado, Vitão e Vitória Strada são os grandes finalistas da Dança dos Famosos

Ana Furtado, Vitão e Vitória Strada arrasaram no ritmo contemporâneo, chegando a final da Dança dos Famosos

CARAS Digital Publicado em 26/06/2022, às 20h40

Neste domingo, 26, aconteceu durante o Domingão com Huck, a semifinal da Dança dos Famosos.

Entre os semifinalistas estavam Vitão (22), Vitória Strada (25), Ana Furtado (48), Sérgio Menezes (49) e Jessica Ellen (30), mas que foi eliminada precocemente após testar positivo pro covid-19.

Após grandes apresentações no ritmo contemporâneo, Vitão, Vitória Strada e Ana Furtado se conseguiram se consagrar os grandes finalistas da competição.

Em primeiro lugar, ficou Vitória Strada com 176,8 pontos na soma das últimas apresentações. Vitão ficou com 176,5 pontos e em terceiro lugar ficou Ana Furtado, com 175,7 pontos, Sérgio Menezes ficou fora da final por um décimo, ficando com a somatória de 175,6 pontos.

A grande final da Dança dos Famosos acontece no próximo domingo, 3, ao vivo, com a participação dos votos do público de casa.

Confira alguns trechos da dança dos três finalistas da Dança dos Famosos 2022: