Avó de Vitão se irrita com modelo grávida de seu neto: "O pai assumiu"

Avó de Vitão se irrita e deixa comentário desaforado nas redes sociais; veja

Marlene Palamar, avó de Vitão, não gostou nada de uma publicação nas redes sociais e deixou um comentário bem sincero. É que ela ficou revoltada após Suelen Gervásio anunciar que está grávida.

Só que a modelo deu a entender que ela criaria a filha sozinha, o que não agradou a avó do cantor. Na declaração em que anunciou a gravidez, ela não citou o pai. "Mamãe tá aqui tentando cuidar de tudo para a sua chegada, mas por enquanto somos só eu e você”, disse.

Revoltada, a avó de Vitão deixou uma mensagem bem direta. "Somos só eu e você? Como assim? Você já envolveu a família toda! O ‘pai’ assumiu desde o resultado do exame de gravidez! Desde que você disse que era dele”, declarou ela. Depois, a senhora deletou o comentário agressivo.

O cantor Vitão (23) revelou que será papai ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. Segundo o jornalista, a mulher que está grávida do cantor, com o nome mantido em sigilo, está no terceiro mês de gestação. Ele está muito feliz com a notícia e afirmou que está vivendo a "dádiva da paternidade". Além disso, Vitão revelou que será pai de uma menina.

"Sou pai de uma menina. Estou vivendo essa dádiva da paternidade ao lado de uma grande mãe, uma mulher que me ensina muito. Tenho certeza que minha filha vai me mudar para melhor, ela já me transforma todos os dias. Espero que possam ser humanos e cuidadosos conosco, obrigado", contou ele.

Mudança no visual

Vitão está com novo visual há alguns dias e só agora revelou o vídeo de quando decidiu fazer a transformação radical no cabelo. Ele ficou conhecido por ter o cabelo comprido e cacheado. Porém, ele decidiu mudar e raspou tudo, ficando careca. "A cabeça respirando! Livre de novo, igual quando eu nasci. É para renascer mesmo, tá ligado?", afirmou ele nas imagens.