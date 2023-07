Vitão e Matuto se pronunciam sobre paternidade da filha de Suelen Gervasio

O cantor Vitão e o produtor Matuto se unem em declaração oficial sobre o processo para descobrir quem é o pai da filha de Suelen Gervasio

O cantor Vitão e o produtor Matuto surpreenderam os internautas nesta quinta-feira, 20, com uma declaração juntos sobre a paternidade da filha de Suelen Gervasio. Ela está grávida de uma menina, que vai se chamar Nina, e existe a possibilidade de um dos dois ser o pai da criança. Com isso, eles se pronunciaram publicamente para informarem que vão assumir as responsabilidades após o nascimento da menina para descobrir quem é o pai dela.

“No Brasil, a ausência do nome do pai em certidões de nascimento é um problema imenso e precisamos levar o problema do abandono paterno a sério. Toda criança tem o direito de ter o nome do pai em seu registro, ter o pai participando do seu sustento, ser amada e principalmente ser cuidada pelo pai. Toda mãe tem direito que o pai assuma seu dever de cuidado para que ela não seja sobrecarregada. Ser homem é assumir responsabilidades. Por isso, nós, Vinicius e Victor, contratamos uma equipe multidisciplinar para que Nina tenha todos os seus direitos garantidos. Contratamos o Dr. Paulo Andreotti como advogado para ajuizar a ação conjunta de reconhecimento de paternidade de Nina, logo, ao nascer, respeitando que a mãe se recusou a fazer o exame antes do nascimento de Nina", informaram.

Logo depois, eles informaram que vão fazer o registro da bebê quando ela nascer e assumir as responsabilidades. "Nós dois estamos tomando uma decisão que todo homem deveria tomar: se sabe que pode ser pai de uma criança, ele já deveria pedir logo o exame de DNA desde antes do nascimento ou no nascimento e não esperar a mãe pedir. Qualquer um de nós que for pai biológico de Nina assumirá todos os cuidados paternos dela. Qualquer uma de nossas famílias também receberá Nina com amor e orgulho. Nossa equipe e nosso advogado sempre estiveram e continuarão abertos ao diálogo com a advogada da Suelen e com ela própria para que este seja nosso primeiro e último comunicado público conjunto sobre o nascimento de Nina, preservando-a", finalizaram.

Desabafo da Suelen Gervasio

Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, Suelen Gervasio falou sobre a repercussão em torno de sua gravidez. "Me chamam de interesseira, biscoiteira, as pessoas são racistas demais, as pessoas desejam que minha filha nasça morta, as pessoas, elas dizem que "preto fazendo coisa de preto" que tem a ver com a questão do racismo”, disse ela para a repórter Gaby Cabrini, e completou: “Existe a possibilidade da Nina não ser filha do Vitão e isso sempre foi muito conversado. Desde a nossa primeira conversa eu falei "Vitor, você tem o direito de fazer o teste de DNA"'.

Então, ela ainda contou que recebeu o apoio de Vitão. "Ele chegou pra mim e falou que não queria me deixar sozinha, porque ele se arrependeria muito se desse positivo para ele e ele não tivesse acompanhando. Minha gravidez foi exposta no dia do lançamento do álbum dele. A galera tacando o ‘hate’ em mim, me xingando, sendo racista comigo e ele divulgando as músicas dele", afirmou.