Bruna Biancardi fala pela primeira vez sobre ausência de Neymar Jr no parto da filha

Bruna Biancardi explica motivo para Neymar Jr não ter assistido ao parto da filha, Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou novos detalhes sobre o nascimento da filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr, em suas redes sociais. Depois de ter alta da maternidade, ela fez uma retrospectiva de como foi o parto da filha e falou sobre a ausência do pai da bebê na hora do seu nascimento.

Em um dos posts nos stories do Instagram, Biancardi contou que Neymar não estava no parto da filha porque estava no voo da Arábia Saudita para o Brasil e não conseguiu chegar a tempo. Ela contou que a irmã, Bianca Biancardi, foi quem estava ao seu lado na sala de parto durante a cesariana.

“Na sala de parto foi ela que me acompanhou, porque o papai estava no voo a caminho do Brasil”, disse ela. Em outro momento, ela exibiu uma foto com Neymar Jr e contou sobre como ele foi presente ao conhecer a filha. “O papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, se fez presente o tempo todo… E depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também”, afirmou.

Por fim, Bruna ainda elogiou o carinho que recebeu do enteado, Davi Lucca, de 12 anos - que é fruto do relacionamento de Neymar Jr com Carol Dantas. O menino chegou ao Brasil junto com o pai para conhecer a irmã recém-nascida.

“E esse irmão mais velho? Perfeito! Ficou 24 horas no Brasil, mas aproveitou nem o tempo e fez tudo com ela! Ajudou no banho, a trocar, cuidou de mim me dando água, me ajudando, ficou com ela no colo, dormiu com a gente… O Davi é especial demais e ela tem muita sorte de ser irmã dele”, comentou.

Quando a Mavie nasceu?

Bruna Biancardi deu à luz Mavie no dia 6 de setembro em uma maternidade de São Paulo. A menina nasceu durante a madrugada por meio do parto cesárea. As primeiras fotos da bebê foram reveladas pelos pais em um post nas redes sociais na noite do dia do nascimento dela, nas quais Neymar e Bruna apareceram cuidando da filha na maternidade.