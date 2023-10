Quem já foi conhecer a filha de Bruna Biancardi e Neymar? Confira

Filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi já recebeu visitas de familiares e amigos dos pais na maternidade

A filha de Neymar Jr. (31) e Bruna Biancardi (29), Mavie, encantou a web em seus primeiros dias de vida, desde seu nascimento na última sexta-feira, 6. Na maternidade, a pequena já recebeu visitas de familiares e amigos dos pais. Confira quem foi conhecer a filha de Bruna Biancardi e Neymar.

Durante o trabalho de parto, Bruna Biancardi esteve acompanhada de sua irmã, Bianca Biancardi, e dos padrinhos de Mavie, Léo Venditto e Hannah Carvalho. "06/10/2023 mais precisamente 00:21 o momento que senti algo que nunca senti na minha vida , nunca vou esquecer esse primeiro choro alto que me fez sentir algo inexplicável. Obrigado por me darem essa honra e me deixarem participar desse momento tão lindo e especial!", compartilhou o padrinho nas redes sociais sobre o primeiro encontro com a afilhada.

Além deles, que foram algumas das primeiras pessoas a conhecerem Mavie , outros amigos e familiares de Bruna Biancardi e Neymar visitaram a pequena. Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, foi conhecer a neta e compartilhou cliques com a bebê no colo na maternidade. "Seja bem-vinda bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor", declarou.

Quem também marcou presença da família de Neymar foi sua irmã, Rafaella Santos (27), e seu filho, Davi Lucca (12). O primogênito do jogador surgiu encantado com a irmã caçula no colo em registros publicados pela tia.

