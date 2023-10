Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, posa com a neta recém-nascida: "Nosso amor"

Nas redes sociais, Nadine Gonçalves postou as primeiras fotos com a neta, Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr, usou as redes sociais neste domingo, 8, para mostrar as primeiras fotos com a neta, Mavie, filha do jogador de futebol com Bruna Biancardi, que nasceu na última sexta-feira, 6.

Em seu perfil oficial no Instagram, a vovó coruja postou três cliques na maternidade: na primeira ela está segurando a bebê no colo ao lado do filho. Na segunda aparece sozinha com a menina. Já na terceira foto, Nadine mostra a recém-nascida com os papais.

Ao compartilhar o momento com os seguidores, a mãe de Neymar celebrou o nascimento da neta. "Seja bem-vinda bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor", escreveu ela, que também é avó de Davi Lucca, filho do atleta com Carol Dantas.

Quem também já conheceu Mavie foi Rafaella Santos, irmã de Neymar. Neste último sábado, 7, após voltar de uma viagem dos Estados Unidos, a influenciadora digital se derreteu ao posar com a sobrinha. "Nossa princesinha", disse ela, que também mostrou Davi com a irmã. "My boy, my girl."

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves)

Irmã de Bruna Biancardi conhece a sobrinha

Bianca Biancardi usou as redes sociais para mostrar as primeiras fotos com a sobrinha, Mavie. Ao dividir os registros ao lado da irmã, Bruna Biancardi, e da recém-nascida ainda no hospital, a nutricionista confessou que estava muito ansiosa para conhecer a bebê, e ainda fez uma linda declaração para a menina.

"A nossa pequena chegou, em um dia cheio de aventuras e correria. A felicidade nem cabe no peito, nunca senti tanto amor por um pedacinho de gente. Mavie, sua titia estava muito ansiosa pela sua chegada, para vivermos juntas todas as suas fases, e ver a sua mamãe se tornar o que ela sempre sonhou. Eu sempre estarei de mãos dadas com vocês, dando todo o amor, apoio e suporte possível. Prometo a seus pais, cuidar de você como a sua mamãe sempre cuidou de mim, com todas as minhas forças. Amo vocês", afirmou ela. Veja as fotos!