Nasceu! Filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie, chega ao mundo, diz colunista

Em maternidade de luxo em São Paulo, primeira filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie, teria nascido, segundo colunista

A filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie, nasceu nesta sexta-feira, 06. Segundo o jornalista Leo Dias, familiares próximos confirmaram para ele que a segunda herdeira do jogador milionário chegou ao mundo.

O parto da única menina do atleta teria acontecido em uma maternidade de uma região nobre da cidade de São Paulo. Como já informado pelo colunista, Bruna Biancardi deu entrada no hospital nesta quinta-feira, 05.

A influenciadora teria ido ao local após sua bolsa romper, sem a companhia do namorado. Isso porque, Neymar estava na Arábia Saudita, onde jogar pelo time árabe Al-Hilal. A previsão para a chegada dele era para esta sexta-feira, 06.

Após a notícia de que Mavie estaria para nascer, os internautas não deixaram de opinar sobre a situação. Entre os comentários, os internautas falaram sobre o pai da criança. “Do que adianta estar presente no parto e no outro dia com a mulherada”, disse um internauta. “Óbvio que ele vem né. Ele é um mau namorado, porém um ótimo pai. É só ver como ele é com o Davi”, afirmou outro. “Que essa menina venha com saúde e que a mãe se liberta dessa dependência e fique bem”, alfinetou mais um. “Pro bebê nascer, só a mãe e a equipe médica resolvem”, afirmou outro. “O foco agora é que ela tenha uma boa hora”, declarou um fã.

Vale lembrar que Neymar Jr. é pai pela segunda vez. Ele já tem Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi reage após flagra de Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou suas redes sociais para se pronunciar sobre uma nova suposta traição de seu namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, com quem espera de sua primeira filha. A modelo se diz decepcionada com a atitude do atleta.

Através dos stories do Instagram, Bruna se manifestou através de uma nota curta: “Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada”, iniciou. “Mas, na reta final da minha gestação, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha”, disse a influenciadora, que será mãe de uma menina chamada Mavie.

“É somente nisso que vou pensar no momento”, Bruna completou e expressou sua gratidão ao apoio de amigos e familiares em um momento difícil: “Agradeço as mensagens de carinho”, a influenciadora finalizou o comunicado depois que uma suposta traição ganhou repercussão na web recentemente.