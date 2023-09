Carol Dantas descreve relação com Bruna Biancardi e expectativa do filho para chegada da irmã

Carol Dantas falou da amizade com Bruna Biancardi e revelou como o filho está com a expectativa para a chegada de uma irmã

Carol Dantas abriu o jogo sobre a relação com Bruna Biancardi, que está grávida do jogador de futebol Neymar. Mãe do filho do atleta, a influenciadora contou que troca figurinhas e dicas de maternidade com a modelo.

"Cuidar, amar, proteger, e ajudar no possível e no impossível é o que sabemos fazer de melhor. Eu procuro dividir da forma mais sincera e real essa jornada que tenho certeza que Deus já está colocando a mão e abençoando, além do amor e da proximidade que ela pode sentir, confiar e ter de mim. Isso, sempre vai existir e ela sabe disso. Tenho certeza", declarou à "Vogue".

Carol falou também da expectativa do primogênito, Davi Lucca, de 12 anos, para a chegada da irmã, Mavie. "Muito ansioso. E toda essa ansiedade está aflorando ainda mais a sensibilidade e o cuidado que ele tem pela família. Em especial agora com a Mavie, que ainda nem sabe, mas tem o melhor irmão mais velho do mundo cuidando dela desde o dia que soube de sua existência, e é claro, a Tia Bruna é a protegida dele. Além de ser especial em sua relação com o Davi, ela carrega um amor que já é tão especial quanto", afirmou.

Como é a relação de Davi Lucca com irmão

Carol Dantas exaltou ainda a cumplicidade dos filhos, Davi Lucca e Valentin. O caçula, de 4 anos, é fruto do casamento da empresária com o Vinicius Martinez.

"Eles se amam demais. Nós temos muito essa questão do cuidado e da valorização de quem é dos nossos. O amor sendo parte diária da nossa vida. É claro que existe toda aquela história de irmão mais velho e mais novo, tipo Tom e Jerry, mas no final, eles estão e sempre estiveram prontos e juntos para tudo que vier. Muito leais", declarou.