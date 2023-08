Bruna Biancardi e Carol Dantas fazem compras juntas na Arábia Saudita: 'Levando a loja inteira'

Bruna Biancardi e Carol estão no país onde Neymar está morando desde que foi transferido para o time de futebol Al-Hilal

Bruna Biancardi e Carol Dantas, atual e ex de Neymar, aproveitaram esta segunda-feira, 28, para fazer compras na Arábia Saudita. As duas estão no país onde o jogador está morando desde que foi transferido para o time de futebol Al Hilal. Amigas, elas mostraram um passeio juntas por uma papelaria.

"A gente tá levando a loja inteira", disse Biancardi, completando: "É uma papelaria gigante e tem de tudo. Coisas de pintura, massinha, muito legal". Em seguida, a influenciadora mostrou o resultado das compras nos stories. Ela postou uma série de gazes juntas e afirmou que iria "aprontar" com Carol Dantas.

Com a ida de Neymar para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, Bruna Biancardi, namorada do jogador e que espera a filha dele, se mudou para o país árabe. Para o jogador e sua família, no entanto, há exceções: ele poderá morar com Bruna, mesmo ainda não sendo casado, o que é proibido no país, por exemplo. Por meio das redes sociais, a influenciadora disse que precisou acelerar as compras do enxoval de sua bebê em Paris, na França, onde o craque vivia.

Bruna Biancardi fala sobre mudanças no estilo na Arábia Saudita

Após a contratação de Neymar Jr pelo clube árabe Al-Hilal, a influenciadora Bruna Biancardi, devem se acostumar com algumas regras impostas pela lei islâmica.

Uma das principais restrições se aplicam à Bruna, que deve mudar seu estilo de vestimento em respeito à cultura e religião local. Na Arábia, ela deverá se vestir de maneira discreta, cobrindo a maioria de seu corpo. Contudo, por ser estrangeira, ela pode optar por não usar o véu típico na cabeça.

"A gente deve cobrir os ombros e os joelhos, por respeito mesmo", disse a influenciadora. No vídeo, ela conta que investiu em lenços de diversas cores para combinar em seus novos looks.