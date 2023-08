Bruna Biancardi faz escultura do barrigão de grávida com Carol Dantas e Davi Lucca

Grávida de Neymar Jr, Bruna Biancardi eternizou o barrigão em escultura de gesso com a ajuda de Carol Dantas e Davi Lucca

A influenciadora digital Bruna Biancardi decidiu eternizar o barrigão de sua primeira gestação com o jogador de futebol Neymar Jr de uma forma um tanto quanto inusitada! A beldade fez uma escultura de gesso de sua silhueta com a ajuda da ex do craque, Carol Dantas, e do enteado, Davi Lucca, durante a noite da última segunda-feira, 28.

Depois de passarem a tarde fazendo compras juntas na Arábia Saudita, onde o jogador está morando depois de ser contratado pelo clube saudita Al-Hilal, a ex e a atual de Ney voltaram para casa para colocar o plano mirabolante em prática: preparar a escultura do barrigão da influenciadora.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Bruna mostrou os materiais necessários para fazer arte: “Vamos aprontar”, ela brincou na legenda. Na sequência, a influenciadora registrou o momento em que Carol e Davi cobriam sua barriga com ataduras para moldar o gesso no formato do barrigão.

🚨VEJA: Bruna Biancardi eterniza a barriga de grávida em gesso com ajuda de Davi Lucca e Carol Dantas. pic.twitter.com/mWfMKy2ea3 — αℓєx (@alexlimareal) August 29, 2023

Por fim, Bruna surgiu com o molde ajustado a sua silhueta e registrou uma selfie ao lado de Carol e Davi, que posaram sorridentes e com as mãos sujas de gesso. Além disso, a modelo também incluiu algumas polaroids divertidas do momento em família: “Tempo de qualidade com eles”, a namorada de Neymar legendou os cliques.

Bruna Biancardi, Carol Dantas e Davi Lucca se divertem com escultura - Reprodução/Instagram

Embora não tenha exibido o resultado da escultura, Bruna mostrou que se divertiu ao lado do enteado e da ex de seu namorado, que devem retornar para Espanha em breve. Já a influenciadora, que está à espera de uma menina chamada Mavie, divide seu tempo entre a Arábia Saudita com Neymar e no Brasil com sua família.

Bruna Biancardi e Carol Dantas são amigas:

Antes de iniciarem a aventura de eternizar o barrigão, Bruna Biancardi e Carol Dantas, atual e ex de Neymar, aproveitaram a segunda-feira, 28, para fazer compras na Arábia Saudita. Amigas, elas mostraram um passeio juntas por uma papelaria e se divertiram ao fazerem a ‘limpa’ na loja.