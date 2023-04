Mãe do filho de Neymar Jr, Carol Dantas manda recado sobre o novo filho do atleta

Carol Dantas escreve recado para comentar sobre a gravidez da nova namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi: 'Muito amor'

A influenciadora digital Carol Dantas fez questão de celebrar a notícia que o ex-namorado, Neymar Jr, será pai pela segunda vez. Ela é a mãe de Davi Lucca, de 11 anos, o filho mais velho do atleta. Nos comentários do post de Neymar e Bruna Biancardianunciando a gravidez, ela falou sobre a expectativa do filho para ter mais um irmão.

“Consegui fechar a boca graças a Deus. Vem nenê. Seu irmão já está fazendo mil planos com você”, disse ela.

Em outro comentário, ela falou sobre o novo bebê. “Deus abençoe cada dia mais a vida desse bebezinho que já já está aqui correndo, brincando e trazendo muito amor”, afirmou.

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram que estão esperando o primeiro filho juntos. Na noite de terça-feira, 18, eles fizeram um post nas redes sociais com um ensaio fotográfico de Bruna mostrando a barriguinha em crescimento. "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi comemora seu aniversário em grande estilo

Há poucos dias, Bruna Biancardi completa 29 anos de vida e comemorou em grande estilo. Ela ganhou uma festa mais intimista na mansão do namorado, Neymar Jr, no Rio de Janeiro, com a presença de amigos e familiares.

Pouco depois, ela ganhou outra festa mais luxuosa, organizada pela cunhada, Rafaella Santos. O evento que ocorreu na mansão do craque em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, contou ainda com shows de Marcelo Falcão e Mumuzinho.

“O meu dia foi tããão especial ontem.. começou com um café da manhã incrível com as minhas amigas e familiares, e depois uma festa maravilhosa feita pela minha cunhada e o meu namorado vivemos, curtimos, dançamos, comemos, cantamos.. aproveitamos MUITO!”, começou a eleita em uma série de fotos publicadas em sua conta no Instagram.

E prosseguiu: “Deixei alguns momentos aqui pra vocês e depois posto um vídeo com mais detalhes :) obrigada a todos os envolvidos e a todos que estiveram comigo nesse dia (presencialmente, no vídeo fofo que fizeram ou por aqui).. quero também agradecer por todas as mensagens lindas e boas vibrações de vocês que me acompanham por aqui que seja um ano abençoado!”, concluiu.