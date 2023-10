Neymar Jr vai ver o nascimento da filha? Mãe da bebê já entrou em trabalho de parto

Prestes a ser pai pela segunda vez, Neymar Jr pode não chegar a tempo de ver o nascimento da filha, Mavie. Entenda!

O jogador de futebol Neymar Jr pode ter que correr contra o tempo para ver o nascimento de sua filha, Mavie, fruto do namoro com Bruna Biancardi. Isso porque ela já teria entrado em trabalho de parto e ele estava na Arábia Saudita nesta semana.

De acordo com o jornalista Leo Dias, o atleta estaria a caminho do Brasil para acompanhar o nascimento da filha. Porém, o voo da Arábia Saudita ao Brasil pode durar cerca de 22 horas, o que faria com o que atleta esteja no país apenas na sexta-feira, 6. Como Biancardi já teria entrado em trabalho de parto após a bolsa romper, pode ser que ele não consiga chegar na maternidade antes da filha vir ao mundo.

Leo Dias contou que fontes próximas ao atleta informaram que Neymar deve chegar no Brasil na sexta-feira e é possível que Mavie já tenha nascido. Por enquanto, as equipes de Neymar e Bruna não se pronunciaram sobre a previsão de nascimento da bebê.

Vale lembrar que Neymar Jr vai se tornar pai pela segunda vez. Ele já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas. Agora, ele terá uma menina.

Quem são os padrinhos de Mavie?

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu seus fãs ao mostrar uma foto rara ao lado dos padrinhos de sua filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr. Ela apareceu sorridente ao lado dos amigos Leo Venditto e Hanna Carvalho, que foram escolhidos pelo casal para batizarem a bebê que vai nascer.

Vale lembrar que Leo é um amigo em comum deles e foi quem apresentou o casal antes deles começarem a namorar. Ao receber o convite, o rapaz ficou emocionado e agradeceu publicamente. “Momento em que recebi o melhor convite da minha vida! Dindo já ama muito e vai cuidar como nunca dessa pequena. Amo muito vocês três”, disse ele.

Enquanto isso, Hanna trabalha com marketing e comunicação e tem 31 anos de idade. Ela é mãe de uma menina, Martinha, que é afilhada de Bruna Biancardi. Bruna fez o convite para Hanna ser a madrinha por meio de um presente durante o chá. Ela entregou um body de bebê com a mensagem: 'Aceita ser minha madrinha? Mavie'. Nas redes sociais, Hanna comemorou o convite especial. “Mavie vai ser eternamente amada, cuidada e mimada pela dinda. Amo vocês. Fou uma surpresa emocionante. Tenho certeza que a dinda vai dar muito amor, alegria, carinho e proteção para essa princesa. Obrigada papais, Bruna Biancardi e Neymar Jr, por confiar e permitir fazer parte desse momento da vida dela”, escreveu.