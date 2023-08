Filho de Neymar envia mensagem emocionante para o pai: "Você não está sozinho"

Filho de Neymar envia mensagem emocionante; aos 12 anos, Davi Lucca é muito apegado ao pai

O craque Neymar compartilhou nesta terça-feira, 29, uma mensagem emocionante que recebeu do filho, Davi Lucca. Após os dois comemorarem o aniversário do pequeno juntinhos, ele fez questão de agradecer.

"Pai, muito obrigada pela viagem e pela atenção que você me deu. Obrigada por fazer essa viagem especial e também por ter feito um aniversário incrível. Além disso, amei passar muitos momentos com você e fiquei muito feliz quando eu te vi feliz nos treinos, com os amigos e com a nossa família", disse ele.

O pequeno, que acaba de completar 12 anos, também aconselhou o pai famoso. "Também saiba que você não está sozinho, você está com Deus, pois isso que é o importante. Sempre quando você puder, leia a Bíblia. Você é uma pessoa que é muito especial, para mim e para todos. Você é a inspiração do Tim-Tim e a minha e saiba que eu te amo. Que Deus te abençoe. Te amo. Te amo e se cuida".

Ao compartilhar a mensagem que recebeu do filho, Neymar se mostrou emocionado com o recado carinho do herdeiro, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas. "Nada é mais importante do que isso", disse ele.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Neymar comemorou a data

Nesta quarta-feira, 23, o jogador de futebol Neymar Jr publicou uma singela homenagem para seu filho, Davi Lucca, em seu aniversário. O herdeiro do craque e da influenciadora Carol Dantas completa 12 anos nesta quinta-feira, mas já está sendo celebrado por seu pai na Arábia Saudita.

Com sete horas a mais de fuso horário com o Brasil, o atleta celebrou o aniversário de Davi à meia-noite de Riad. Neymar publicou uma foto em um jantar, onde foi servido dois cannolis em um prato cuja decoração comemorava a data especial."Feliz aniversário, Davi", dizia a arte da sobremesa.