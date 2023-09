Bruna Biancardi se pronuncia sobre nova traição de Neymar Jr: “Mais uma vez decepcionada”

Bruna Biancardi rompe o silêncio e se manifesta após Neymar Jr ser flagrado em uma balada acompanhado de mulheres

A influenciadora digital Bruna Biancardi quebrou o silêncio nesta terça-feira, 19, e usou suas redes sociais para se pronunciar sobre uma nova suposta traição de seu namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, com quem espera de sua primeira filha. A modelo se diz decepcionada com a atitude do atleta.

Através dos stories do Instagram, Bruna se manifestou através de uma nota curta: “Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada”, iniciou. “Mas, na reta final da minha gestação, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha”, disse a influenciadora, que será mãe de uma menina chamada Mavie.

“É somente nisso que vou pensar no momento”, Bruna completou e expressou sua gratidão ao apoio de amigos e familiares em um momento difícil: “Agradeço as mensagens de carinho”, a influenciadora finalizou o comunicado depois que uma suposta traição ganhou repercussão na web na última segunda-feira, 18.

Bruna Biancardi se pronuncia sobre nova traição de Neymar Jr - Reprodução/Instagram

Pai de Neymar tentou defender o filho:

Nos vídeos, que foram publicados pelo colunista Leo Dias, o jogador aparece em uma boate em Barcelona, na Espanha, chamada Sala Apolo, acompanhado de duas mulheres. O jornalista, inclusive, entrou em contato com o pai do jogador, o empresário Neymar, que deu uma resposta inusitada ao comentar o status de relacionamento do filho.

"Ele é solteiro. Ou não. Eles são namorados (Neymar e Bruna Biancardi)", declarou ele. Depois, Neymar pai ainda disse que as pessoas não tem direito de dar opinião sobre o caso. "Eles tem um relacionamento e ninguém tem nada a ver com isso", disse o empresário, levantando suspeitas de que o namoro do filho teria chegado ao fim.

Neymar Jr teve traição exposta:

O relacionamento de Neymar Jr e Bruna Biancardi foi marcado por polêmicas. O atleta engatou o namoro com a modelo em agosto de 2021, mas a relação chegou ao fim após um ano. No entanto, no começo desse ano, o casal decidiu dar uma nova chance ao amor e logo em seguida, anunciaram a gestação da primeira filha.

Mas em junho, a influenciadora digital Fernanda Campos expôs uma traição do jogador e surgiram vários outros casos de tentativas de flerte nas redes sociais enquanto ele namorava com a modelo. Após as polêmicas, Neymar usou seu perfil para pedir desculpas publicamente e prometeu mudanças para Bruna.

"Bru. Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês’, dizia parte do texto do jogador, que recebeu apoio nas redes sociais.

Na época que as traições vieram à tona, a irmã da influenciadora, Bianca Biancardi chegou a se pronunciar e fez diversas críticas ao comportamento do jogador, enquanto Bruna preferiu não comentar sobre as polêmicas e usou as redes sociais para compartilhar pequenos detalhes de sua gestação.