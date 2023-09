Assessoria de Neymar rompe silêncio após pronunciamento de Bruna Biancardi

Bruna Biancardi falou pela primeira vez após nova suposta traição de Neymar Jr.

A assessoria de Neymar Jr. (31), afirmou não ter "nada adeclarar" após Bruna Biancardi (29) dizer estar "decepcionada" com as atitudes do craque. Nesta terça-feira, 19, a influenciadora usou seu Instagram para se pronunciar sobre a nova suposta traição do pai deMavie, primeira filha do casal.

Procurada pela CARAS Brasil para comentar sobre o pronunciamento da influenciadora, a assessoria do jogador afirmou: "Nada a declarar". Em vídeos compartilhados nesta segunda-feira, 18, pelo jornalista Leo Dias, Neymar aparece em na boate Sala Apolo, em Barcelona, na Espanha, acompanhado de duas mulheres .

O pai do jogador, que agora faz carreira no time Al-Hilal, chegou a defender o filho. "Ele é solteiro. Ou não. Eles são namorados [Neymar e Bruna Biancardi]", declarou. "Eles tem um relacionamento e ninguém tem nada a ver com isso", completou o empresário, que ainda levantou suspeitas de que o relacionamento dos dois teria chegado ao fim.

Em seu perfil do Instagram, Bruna Biancardi escreveu que está decepcionada com o atleta e que pretende focar na reta final de sua gestação. "Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gestação, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha", escreveu.

"É somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço às mensagens de carinho", completou a modelo, ainda nos Stories da rede social. Procurada pela CARAS, a assessoria da influenciadora não retornou o contato até o fim da produção deste texto.

Em junho, após outra suposta traição de Neymar vir à tona, Bianca Biancardi, irmã de Bruna, usou as redes para fazer um desabafo sobre a postura do atleta no relacionamento. Na época, o craque havia debochado de uma nova denúncia de que teria sido infiel no namoro.

"Enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas", escreveu.

