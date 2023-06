Bruna Biancardi vai sair do Brasil? Entenda projeto em meio à confusão com Neymar

Após suposta traição de Neymar, Bruna Biancardi anunciou projeto em família em seu Instagram

A influenciadora Bruna Biancardi anunciou um projeto para a sua família na tarde desta segunda-feira, 19, em meio à uma confusão envolvendo seu noivado com Neymar Jr., que foi acusado de tê-la traído. Ela surgiu em seu perfil da rede social para anunciar a novidade, antes mesmo de se pronunciar sobre o caso.

Bruna Biancardi contou aos seguidores que, ao lado de sua família, irá começar o processo para tirar a cidadania italiana. A influenciadora não revelou se pretende ou não deixar o Brasil para viver na Itália, mas afirmou que já conta com o apoio de uma equipe de advogados e que até seu filho, fruto da relação com Neymar, também terá a dupla cidadania.

"Buongiorno! Vou compartilhar com vocês o que estou fazendo para conseguir a cidadania italiana. A minha linhagem vem pelo meu tetravô, Antônio Biancardi, nascido na região de Rovigo", explicou ela, que recebeu a dica dos advogados. "Eu posso requerer a minha cidadania, mesmo sendo através de um parente distante. Não só eu, como toda minha família, meu pai, minha irmã e até meu bebê."

"Caso você também tenha um ascendente nascido na Itália, você pode requerer a sua também, e não existe limite geracional para isso!", continuou a influenciadora, que compartilhou uma sequência de fotos posando com o passaporte italiano. Bruna Biancardi ainda indicou a equipe que a ajudou a resolver a parte burocrática do processo.

ENTENDA A CONFUSÃO ENVOLVENDO NEYMAR E BRUNA BIANCARDI

O nome de Neymar ficou entre os assuntos mais comentados na tarde deste domingo, 18, após rumores de que o craque teria traído sua noiva, Bruna Biancardi, na véspera do Dia dos Namorados. A suposta traição teria acontecido em um encontro do atleta com a influenciadora digital Fernanda Campos, que divulgou prints de uma conversa com o jogador à colunista Fabia Oliveira.

De acordo com as imagens divulgadas, os dois trocavam mensagens desde novembro, antes da Copa do Mundo no Qatar. Segundo o que a blogueira disse à colunista, Neymar havia dito que o relacionamento com a mãe de seu segundo filho estava oscilando. Porém, em janeiro deste ano, os dois apareceram juntos novamente e reataram a relação.

Fernanda diz ter trocado mensagens com o atleta e feito chamada de vídeo agora, em junho, quando ele retornou ao Brasil. Segundo ela, Neymar teria convidado a influenciadora para um encontro em um apartamento luxuoso, em São Paulo. Ainda conforme informações da colunista, a jovem não sabia do relacionamento de Neymar, ela alega não acompanhar as notícias da vida dele.

A blogueira comentou com a colunista que sabia por ele que seria pai novamente, mas que só soube do relacionamento quando o atleta publicou fotos dos dois no Dia dos Namorados. A influenciadora o chamou de "escroto" e frisou que não deseja encontrá-lo novamente. "Feio ele ter omitido essa parte", comentou sobre.